La Robur a caccia di under per la D. Nel mirino l’esterno bolognese Oliverio

Se la scelta di confermare lo zoccolo duro della passata stagione riempirà tante caselle ‘over’ nella prossima (sono attese le ufficialità), con gli uomini di mercato bianconeri, Farina e Guerri, in accordo con mister Magrini (nella foto), chiamati a operare un numero limitato di innesti, diverso è il discorso per quanto riguarda gli under.

Ricordando che in Serie D sarà obbligatorio schierare un 2004 (dovrebbero rimanere in bianconero Morosi e Hagbe), un 2005 e un 2006 per tutto l’arco dei novanta minuti di gioco, il lavoro da fare, per i direttori, non è poco. E se i nomi accostati al Siena nelle ultime ore, rumors circolati per un reale interesse o anche solo per un’idea suggestiva, sono di calciatori over (gli attaccanti Palermo e Di Renzo e il difensore Crescenzi) ecco che, per Notiziario, la Robur starebbe valutando anche il giovane Francesco Oliverio. Esterno offensivo classe 2005, Oliverio è cresciuto calcisticamente nell’Imolese, per poi passare al Bologna con cui ha partecipato sia al campionato Under 18 che al torneo di Viareggio, siglando un gol.

Nonostante la giovane età il ragazzo ha quindi ‘assaggiato’, la scorsa stagione, la Serie D, con la maglia del Prato (raggruppamento D), collezionando 2 gol e 12 presenze, bottino ridotto da un infortunio che lo ha tenuto ai box per circa tre mesi. Oliverio sembra essere finito nel mirino anche del neonato Pistoia Fc, del Ravenna e della Fidelis Andria.