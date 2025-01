La Robur abbatte l’Aquila Montevarchi. Secondo successo di fila e 3 punti d’oro

AQUILA MONTEVARCHI

0

SIENA

1

MONTEVARCHI (4-2-3-1) Testoni; Vecchi, Ficini, Franco, Ciofi; Picchi (26’st Boncompagni), Sesti; Casagni (9’st Papini), Orlandi (38’st Borgia), Bontempi (30’st Martinelli); Priore. Allenatore Rigucci.

SIENA (4-3-1-2) Giusti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola (19’st Pescicani); Suplja (29’st Carbè), Mastalli, Bianchi; Masini (19’st Ricchi); Galligani (27’st Giannetti), Boccardi (40’st Biancon). All. Magrini.

Arbitro: Schmid di Rovereto (Pallone-Cappellaro).

Rete: 38’pt Galligani.

Note: Ammoniti: Galligani, Morosi. Recuperi: 1 e 5.

MONTEVARCHI – Seconda vittoria di fila per la Robur che a distanza di due anni esatti sbanca ancora il Brilli Peri di Montevarchi. A decidere la sfida un gol di Galligani sul finire del primo tempo che ha legittimano un buon Siena per almeno 70 minuti. Nel finale poi i padroni di casa si sono fatti più pericolosi senza però trovare il pertugio giusto per battere il grande ex Giusti. L’inizio del match era stato caratterizzato da ritmi alti. Montevarchi pericoloso con cross di Casagni per Priore, palla bloccata da Giusti, poi Boccardi sfugge alla difesa e mette nel mezzo ma non c’è nessuno appostato. Lo squillo arriva al 20’ con Boccardi che impegna Testoni con una parata da pochi passi sul primo palo. Altra situazione interessante per i bianconeri 10 minuti più tardi con Galligani che sbaglia il controllo a pochi passi da Testoni vanificando un’ottima occasione su cross di Morosi. Nel finale di tempo il numero 11 del Siena si riscatta e trova il varco per sbloccare il match. Errore di Ficini, Boccardi ne approfitta e serve Galligani che col piatto sinistro batte Testoni. In contropiede ancora Galligani pericoloso (41’), la difesa rossoblù chiude in corner. E’ l’ultimo brivido di un primo tempo combattuto. Nella ripresa copione simile. Col passare dei minuti però il Montevarchi prende campo. Al 17’ ci prova il centravanti Priore con una bella girata, palla out. Magrini corre ai ripari inserendo Ricchi e Pescicani per Di Paola e Masini. Il sistema di gioco non cambia. Con una fiammata improvvisa il Siena va vicino al raddoppio (25’): Boccardi serve capitan Bianchi che a botta sicura da centro area trova la respinta di un difensore di casa. Sulla ribattuta ci prova Galligani, destro a giro largo. Dentro anche Giannetti mentre al 27’ l’inserimento volante di Suplja finisce alto di poco. Il buon momento degli ospiti prosegue. Boccardi (32’) ci prova col sinistro, palla murata in corner. Anche Rigucci le prova tutte con i cambi. Bianchi al 41’ salva sulla linea di testa dopo un corner concesso dal neo entrato Biancon. Nel finale Montevarchi tutto proteso in avanti e Giusti deve fare gli straordinari nelle uscite alte. Con qualche brivido il Siena tiene e porta a casa un successo pesante.

Guido De Leo