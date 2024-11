La Robur celebra 120 anni di storia. Tanti eventi e maglia celebrativa

Tanti auguri Robur! Il Siena ha festeggiato ieri le 120 candeline: la società ha presentato anche la maglia celebrativa. Una lunga storia quella del calcio bianconero, fatta di mille emozioni, di imprese gloriose, di tremende sconfitte, di gol fatti e subiti, di anni esaltanti e altri scuri come la notte. In quest’epoca di rinascita, la società bianconera ha voluto celebrare al meglio lo speciale compleanno con eventi che ogni giorno accompagneranno i tifosi fino alla partita di domenica, al Franchi contro il Trestina: ieri la conferenza con Nicola Natili e Luigi Conte che ha ripercorso l’epopea bianconera, con un approfondimento sulle maglie da gioco, poi l’inaugurazione dello store ufficiale del Siena Fc nel cuore dello stadio, con la presenza di uno dei grandi protagonisti del sogno Robur, Luca Cavallo.

Intanto, proprio ieri, al Bertoni dell’Acquacalda, la squadra di Magrini ha ripreso ad allenarsi: farlo dopo una vittoria, tutta un’altra storia. Perché il successo di Figline non rimanga però fine a se stesso, è adesso necessario dare continuità a quanto di buono fatto al Del Buffa, a livello di prestazione e di risultato. A rendere ancora più dolce il momento, le notizie arrivate dall’infermeria. Di Gianni, Di Paola e Candido hanno ripreso ad allenarsi con i compagni, i rispettivi infortuni sono alle spalle, anche se avranno bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la giusta condizione. Per la sfida con il Trestina, tornerà abile e arruolabile anche Ricchi, costretto a saltare la trasferta di domenica scorsa per squalifica. Ancora out, invece, Tirelli e Fort che proseguono con il programma di recupero. E mentre la squadra proseguirà la preparazione, continueranno anche i festeggiamenti per 120 anni della Robur. Oggi alle 19 si svolgerà il meet and greet, nello store ufficiale del Siena inaugurato ieri, con Gill Voria, Stefano Guberti, e in collegamento, Alessandro Colasante, grandi protagonisti della storia bianconera. Domani, invece, si terrà un incontro, sempre nello store, con i content creator Sergey Gk e i ragazzi di Calcio Italia. Venerdì ci sarà l’indimenticato Big Mac, Massimo Maccarone. Per sabato, alle 10,30, è in programma l’allenamento della prima squadra a porte aperte al vecchio Rastrello e al termine della seduta, alle 13, il meet and greet con i giocatori della prima squadra. Le celebrazioni termineranno domenica, in occasione della partita Siena-Trestina: durante l’intervallo sfileranno in campo le giovanili bianconere e le ragazze del Siena Cf.

Angela Gorellini