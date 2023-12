La Robur ‘convoca’ i tifosi a Badesse: "Aiutateci nella rizollatura del campo"

La Robur chiama a raccolta i propri tifosi per salvaguardare il Daniele Berni di Badesse, dove Bianchi e compagni ospiteranno domenica, con calcio di inizio alle 14,30, la Nuova Foiano, nell’ultima partita casalinga di questo 2023. Dopo aver cercato un impianto alternativo, viste le condizioni non ottimali del terreno di gioco, e non aver trovato una soluzione adeguata, il club bianconero ha valutato attentamente il da farsi e ha scelto di rimanere nell’ stadio che lo ha ospitato da inizio stagione.

"Nonostante questa decisione – spiega la società in una nota ufficiale –, alcune zone del campo di Badesse risultano impraticabili a causa del freddo e delle continue precipitazioni delle ultime settimane, rendendo così necessari alcuni interventi che permettano al terreno di gioco di ospitare regolarmente l’incontro previsto".

Quindi la chiamata al popolo bianconero. "Fin dalla sua fondazione, il Siena Fc non si è mai nascosto dietro ad alibi e giustificazioni – recita il comunicato –, cercando con ogni mezzo di trovare soluzioni che tutelino l’interesse dell’intera comunità calcistica senese, creando momenti di unione, aggregazione e senso di appartenenza alla maglia e al territorio. Per questo motivo la società desidera invitare tutti i tifosi domani mattina, alle 9,30, allo stadio Berni di Badesse per collaborare, insieme ai giardinieri e allo staff specializzato, alla rizollatura del campo da gioco, rendendolo così idoneo ad ospitare una partita che possa offrire uno spettacolo degno per l’intera piazza senese. Si ringrazia il Comune di Siena per essersi messo a disposizione, fornendo mezzi e risorse al fine di garantire il corretto disputarsi della partita". Una situazione, quella che stanno vivendo la Robur e la sua tifoseria, davvero paradossale: la squadra che sta dominando il campionato è costretta a giocare su un campo al limite della praticabilità e quindi penalizzante e grazie alla disponibilità del Badesse, mentre la sua casa, l’Artemio Franchi, è inutilizzata, abbandonata, preda del degrado e dell’autodistruzione.

Un contenzioso, quello che vede protagonisti il Comune e l’Acr Siena per la revoca della concessione d’uso del vecchio Rastrello e del campo Bertoni all’Acquacalda, che va avanti ormai da mesi e mesi. L’attesa è per la sentenza del Tar della Toscana, riunitosi giovedì 7 dicembre, che dovrà dare una decisione definitiva sulla snervante querelle. Ma i tempi si sono allungati ancora.