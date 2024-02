"La Robur festeggia il compleanno di Cavallari con una vittoria e un gol"

Non poteva festeggiarlo in modo migliore, il compleanno, Daniele Cavallari. "Abbiamo vinto e ho anche segnato – ha sorriso il difensore –, una bella soddisfazione. Dopo Achy dovevo farlo anche io per forza…". Un ritorno con il botto, insomma. "Sono stato fuori un mesetto per infortunio – ha sottolineato il bianconero –, fisicamente sto bene, anche se devo riprendere un po’ la condizione. Giocando su un campo pesante ci vuole un po’ di più. Allenandoci su un campo sintetico gli appoggi sulla palla sono un’altra cosa".

Questa Robur sembra davvero pronta alla Serie D. "Stiamo facendo bene – ha commentato Cavallari –, con tutte le difficoltà del caso. Siamo stati bravi ad adattarci al campo e a chi ci siamo trovati davanti. Per la categoria siamo nettamente superiori agli altri, per il futuro la società farà le sue valutazioni". "Il nostro obiettivo è vincere il campionato – ha aggiunto il bianconero –, quindi vogliamo ottenere più successi possibile per festeggiare quanto prima. Certo, ci piacerebbe anche chiudere imbattuti e tagliare i traguardi personali e di reparto, miglior attacco e miglior difesa, anche in vista della prossima stagione. E’ sempre un qualcosa in più che fa curriculum. Nelle ultime tre partite non abbiamo subìto gol, dobbiamo proseguire su questa strada". Adesso in programma la partita con lo Scandicci, in attesa dello ‘scontro diretto’ con il Signa... "Guardando a una giornata alla volta – ha chiuso Cavallari –, sabato siamo attesi da una buona squadra, con ottimi attaccanti, dovremo fare attenzione. Dovremo affrontare ogni partita nella miglior maniera possibile, dando sempre il massimo per conquistare i tre punti. Poi, in ottica promozione, dobbiamo anche vedere cosa fanno gli altri".

A.G.