La Robur frenata da fango e sfortuna. Ricciardo al 95’ salva l’imbattibilità

SIENA

1

SIGNA

1

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy (32’st Biancon), Cavallari, Agostinone (37’st Bertelli); Bianchi, Lollo, Hagbe (20’st Pagani); Boccardi (27’st Candido); Granado (10’st Ricciardo), Galligani.

Panchina: Gueye, Musaj, Ravanelli, Costanti. Allenatore Magrini.

SIGNA (3-5-2): Crisanto; Franzoni, Tempestini, Pampalone; Giuliani (41’st Bezzini), P. Tempesti, Coppola (27’st Diegoli), Dallai, Nencini; L. Tempesti, Cellai.

Panchina: Lauria, Tesi, Giannoccari, Colzi, Capochiani, Innocenti. Allenatore Scardigli.

Arbitro: Radovanovic di Maniago (Rama- Seneviratna).

Reti: 46’pt Cellai, 50’st Ricciardo.

Note – Recuperi: 1’ e 5’. Ammoniti: Dallai, Coppola, Lollo, L. Tempesti. Espulso Bezzini (51’st).

BADESSE – Nella palude di Badesse la Robur acciuffa il Signa all’ultimo respiro dopo una gara tutta l’attacco. Al Berni, fortemente allentato per la pioggia, l’inizio è equilibrato seppur condizionato dal fango. Il primo tiro verso la porta è di Hagbe (5’), servito da Galligani. Il destro del giovane bianconero è deviato da un difensore e la palla esce di un soffio. Qualche spunto di Granado e Galligani da una parte ma anche un discreto Signa, pericoloso con Tempesti (10’ e 21’), Giusti è attento. L’ex di giornata Crisanto è attento e chiude le gambe sul sinistro da pochi passi del solito Galligani (25’). Bellissima l’azione al 30’ che fa gridare al gol lo stadio ‘Berni’: ancora una volta Galligani avvia e conclude la manovra, prima servendo Agostinone poi sulla sponda di Bianchi arrivando col piatto destro dall’altezza del dischetto. Il ‘piazzato’ dell’11 di casa è fuori di centimetri. Gol sbagliato, gol subito: il Signa nell’unico minuto di recupero passa (tra le proteste) con Cellai che si libera in modo sospetto di Achy dopo una rimessa laterale e trafigge Giusti per l‘1-0 ospite.

Nel secondo tempo la Robur, con Ricciardo per Granado, parte forte e mette all’angolo i fiorentini: Crisanto (14’) è bravissimo ad anticipare di un soffio Achy dopo un’azione prolungata. Ma anche il Signa ha le sue chance. Tempestini dopo un angolo contestato va vicinissimo al palo alla destra Giusti (22’) mentre sul ribaltamento di fronte Galligani fa la barba al montante da fuori. Ci prova anche Pagani (24’) destro al volo bello ma centrale, Crisanto blocca. Col passare dei minuti la squadra di Scardigli prende le misure agli attacchi del Siena, che complice la stanchezza e un campo pesantissimo perde un po’ di certezze. Ci prova Candido su punizione ma Crisanto blocca in due tempi. Il finale generoso dei bianconeri porta però al meritato pari: all’ultimo istante Ricciardo mette in porta la sfera al termine di una mischia, 1-1. Al fischio finale nervosismo alle stelle. La D deve aspettare ma l’imbattibilità è salva.

Guido De Leo