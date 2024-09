La Robur ha lanciato un segnale forte. Primo posto e ampi margini di crescita

Buona la prima stagionale. Buona la prima allo stadio Artemio Franchi. Il Siena, già nei 180 minuti iniziali del campionato 2024/2025, ha voluto lanciare il segnale: c’è e se la lotterà fino alla fine. Due partite simili, quella di Tavarnelle e quella con il Montevarchi, due intense battaglie decise da due azioni personali figlie di errori avversari. Se all’esordio era stato il navigato Elia Galligani a regalare al Siena i tre punti, domenica l’uomo della provvidenza, è stato il giovane Giovanni Farneti. Classe 2004, il centrocampista, l’ultimo acquisto del direttore Guerri, è arrivato in punta di piedi, senza troppi proclami, a far parlare di sé ci ha pensato dal campo: non appena il mister gliene ha dato l’occasione ha dato prova di che pasta è fatto, ha spostato l’inerzia della partita e ha messo alle spalle del portiere rossoblù Conti la palla da tre punti, la ciliegina sulla torta di un esordio che di sicuro non dimenticherà.

Una gioia, la sua rete, per il vecchio Rastrello, tornato a respirare dopo un lunghissimo anno in apnea. E pronto ad accogliere anche la prossima partita di Bianchi e compagni, quasi per riprendersi il tempo perduto. Le condizioni non sono ancora quelle migliori, inevitabile, considerando, appunto, i tanti mesi di abbandono, ma già dopo la sfida con la Flaminia verranno effettuati degli interventi per migliorare la situazione. Del resto neanche la condizione della Robur, in questo momento, è al top: la pesante preparazione estiva, portata avanti dallo scorso 22 luglio, sulle gambe si fa sentire. Ma è stata una decisione presa scientemente da mister Magrini, per poter affrontare alla grande l’intera stagione. Insomma, la brillantezza arriverà. Intanto è importante che arrivino i punti e in questo scoppiettante inizio del viaggio, per il Siena, non poteva andare meglio. I due successi, sì complice anche un po’ di fortuna, sono maturati di misura: una rete, al tramonto dell’uno e dell’altro match e via alla festa. Allo stesso tempo, nessun gol subìto: la Robur, insieme al Follonica Gavorrano è l’unica squadra del girone a non aver preso neanche una rete. Solo che la squadra di Masi deve ancora recuperare (lo farà domani) la gara con il Livorno... Un altro ottimo segnale.