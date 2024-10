La Robur in vetta con forza e lucidità. Tutti gli uomini di mister Magrini

Ha fatto vedere di che pasta è fatta, la Robur, contro il Seravezza Pozzi. Il sorpasso degli ospiti, dopo il momentaneo vantaggio bianconero, avrebbe potuto segnare irreversibilmente il destino della partita. Ma non è stato così: nel momento di maggiore difficoltà, i bianconeri hanno saputo invece trovare la forza fisica e mentale necessaria per mettere gli avversari alle corde, costringerli all’errore, rimediando agli sbagli di cui i ragazzi di Brando, protagonisti comunque di un primo tempo di altissimo livello, avevano saputo ben approfittare.

La forza di mister Magrini, invece, quella di ammettere i suoi, di sbagli, e correre ai ripari, cambiando uomini e sistema di gioco: missione compiuta. Se Achy ha dimostrato di essere, in questo momento, un giocatore imprescindibile per lo scacchiere bianconero, l’ingresso di Boccardi ha cambiato totalmente l’inerzia della partita: dai suoi piedi sono partiti gli assist che hanno permesso a Galligani di ribaltarla. Ma se sul valore dei sopracitati, già protagonisti della passata stagione, nessuno ha mai nutrito dubbi, la vera sorpresa di questo inizio di campionato è stata sicuramente il giovane Farneti (foto): un gioiellino arrivato proprio all’ultimo tuffo, in sordina, senza far rumore, ma che ha saputo, senza troppa timidezza, brillare in mezzo al campo, tra giocatori dalla carriera ben più lunga e scintillante. Una bella scoperta che ha saputo sopperire alle assenze forzate dei vari Lollo, Bianchi e Masini. Più di una quota, questa freccia all’arco del mister.

E’ così finita 3-2 per il Siena, con il Franchi a cantare ‘Salutate la capolista’: i tre punti hanno permesso ai bianconeri di tenere la testa della classifica e il Livorno, che non è andato oltre lo 0-0 a Tavarnelle, a due gradini di distanza. E’ ancora presto, sicuramente sì, ma, mentre lo scontro diretto si sta avvicinando, sono comunque gli amaranto a dover inseguire. Ora testa all’Orvietana, la sorpresa, in positivo, di questo inizio stagione: gli umbri sono terzi, con 9 punti all’attivo, a discapito di squadre ben più blasonate. Da oggi i ragazzi di Magrini inizieranno a preparare la trasferta: se per Tirelli è in programma l’operazione al gomito, saranno da valutare le condizioni degli infortunati Masini, Bianchi, Giannetti, Di Gianni e Morosi, uscito acciaccato dalla sfida con il Seravezza.

Angela Gorellini