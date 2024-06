La Robur lavora forte su due tracce . Il mercato e gli impianti le priorità

In casa Robur le attenzioni si spostano su due diversi binari: da una parte il campo, dall’altra, l’ormai nota questione Franchi-Bertoni. Per quanto riguarda la costruzione dell’organico, il dg bianconero Simone Farina ha rassicurato la piazza: "Il Siena sta lavorando, visionando tanti giocatori". Le conferme dei protagonisti della passata stagione che i direttori e mister Magrini hanno deciso di tenere, anche se non formalizzate, sono cosa fatta, le trattative per le new entry sono intavolate, anche se, come accade ogni anno, è normale che ci sia chi si prende del tempo per valutare altre opportunità. Tanto per fare un nome, l’attaccante Palermo sembra essere nel mirino anche della Carrarese che si sta giocando ancora la Serie B… Per quanto riguarda la questione Franchi-Bertoni, dopo l’annuncio del Comune dell’investimento da 350mila euro, è previsto un nuovo incontro, la prossima settimana, tra i vertici della società bianconera, il presidente Giacomini in primis, e l’amministrazione; sul tavolo tanti argomenti, come ha spiegato Farina: "Parleremo un po’ di tutto, dello stadio, del centro sportivo, degli investimenti che vorremmo fare". Da decidere le modalità di assegnazione dei due impianti: "È chiaro che sia da capire la formula amministrativa con la quale affidare a Siena Fc la gestione degli impianti, credo che non ci saranno problemi, c’è una volontà comune", le parole, di qualche giorno fa, dell’assessore allo Sport Lorè.