La Robur ora può pensare al mercato. Presto le conferme e i nuovi innesti

Sistemato il discorso stadio e Acqualcalda almeno per quest’anno (vedi altro pezzo) il Siena Fc si può concentrare sulla costruzione della rosa che affronterà l’impegnativo torneo di serie D. L’inizio ufficiale della stagione si avvicina visto che la squadra dovrebbe trovarsi in città per le visite mediche e poi partire per il ritiro (che sarà a Castel Rigone, sul Trasimeno, o a Gubbio) nella seconda metà di luglio in modo da avere almeno un mese di allenamenti in vista del primo impegno ufficiale, ovvero la Coppa Italia di categoria che solitamente prende il via nella seconda metà di agosto.

Presto quindi arriveranno le ufficialità delle conferme dei vari Achy, Cavallari, Masini, Boccardi che si uniranno ai già certi Lollo, Galligani e Bianchi. Proprio il capitano ha parlato in occasione del Tressa Summer Camp, iniziativa giunta alla quinta edizione. "Come ho sempre detto, la mia missione era quella di riportare il Siena nei professionisti. Il primo passo c’è stato, adesso speriamo di fare bene anche il prossimo anno. Vanno limati gli ultimi dettagli con la società – riporta il Fol – ancora non posso dire niente di ufficiale ma vogliamo sicuramente fare un campionato importante. Sarà sicuramente più difficile, la serie D è una categoria superiore con realtà di livello come Follonica Gavorrano, Tau e Seravezza, e formazioni che partiranno più avanti come Livorno e Grosseto, perché oltre al blasone hanno già qualche anno di D alle spalle, ma noi ci crediamo e vogliamo far bene".

La volontà della società del presidente Giacomini è infatti quella di giocare un campionato di vertice pur nella consapevolezza che non sarà come l’Eccellenza. "Non è mai facile finire da imbattuti, a maggior ragione pensando a come siamo partiti. La base è sicuramente buona, abbiamo fatto bene in un girone difficile, basta vedere che il Terranuova si giocherà la finale (oggi, ndr) per andare in D. Cambierà tanto, non so cosa aspettarmi ma sicuramente faremo una squadra che cercherà di lottare per il campionato".

In entrata restano attuali in i nomi di Lorenzo Persichini, attaccante reduce da una stagione divisa, con cinque reti in tutto, tra Forlì e Campobasso e dell’esterno Ignazio Battista, autore di 11 gol con la maglia del Fasano.

Guido De Leo