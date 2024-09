La Robur ‘perde’ il suo condottiero. Magrini squalificato per una giornata

Si è preso una giornata di squalifica, il tecnico bianconero Lamberto Magrini (nella foto), dopo l’espulsione rimediata nel secondo tempo della trasferta di Tavarnelle ‘per aver proferito frase blasfema’. Al suo posto, domenica, ci sarà quindi il vice Alessandro Barbieri, al debutto assoluto. Un dispiacere per il mister, una soddisfazione e una responsabilità per il suo braccio destro, che guiderà la squadra nella prima partita casalinga della stagione, allo stadio Artemio Franchi: dopo un anno di attesa (i tecnici comunali, proprio in questi giorni, stanno pulendo e potando le aree interne ed esterne dell’impianto), Bianchi e compagni potranno tornare, definitivamente, a ‘casa’. Avversario di turno, il Montevarchi dell’ex Nico Lelli, reduce dal pareggio per 2-2 sul campo della Flaminia: la squadra sta proseguendo la preparazione al Bertoni dell’Acquacalda. Mister Magrini dovrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione, a eccezione di Semprini che deve scontare ancora due giornate di squalifica. Hagbe, infatti, ha recuperato dal problema al polpaccio che lo ha tenuto ai box nelle scorse settimane, mentre l’affaticamento muscolare patito da Giannetti contro il San Donato Tavarnelle, non sembra destare particolare allarme nello staff medico bianconero. In caso di forfait del numero 9, con Semprini, come detto, fuori dai giochi, dovrebbe essere Boccardi a vestire la maglia titolare. Più difficile l’impiego del giovane Di Gianni: mister Magrini, infatti, sembra maggiormente propenso a piazzare le quote in porta (a Tavarnelle in campo Tirelli) e a destra e a sinistra della difesa (domenica i terzini erano Morosi e Di Paola). Il rientro di Hagbe, comunque, offre al tecnico una scelta in più nel parco degli under, magari a partita in corso. A centrocampo, infatti, difficile possano togliersi di dosso la maglia Bianchi, Lollo e Mastalli. Il ballottaggio potrebbe essere semmai, tra Masini e Candido per il ruolo di trequartista, Possibile invece, passando al pacchetto arretrato, il ritorno dal primo minuto di Achy al fianco di Cavallari. A Tavarnelle, infatti, ha vestito la maglia titolare Biancon, mentre a gara in corso è entrato Fort, con l’ex Montevarchi rimasto in panchina: "Ma giocherà presto, perché è un ragazzo che dà grandi garanzie" le parole di Magrini.

A.G.