La Robur può ‘ballare’ su sei punte e mezzo. Magrini ha ampia scelta. Gerarchie per merito

Sei attaccanti più Candido. Eccolo il potenziale offensivo della Robur per il campionato di Serie D 2024-2025. Un reparto ricco e vario quello a disposizione di mister Magrini che con il suo classico 4-3-1-2 schiererà almeno tre degli suoi uomini offensivi all’inizio di ogni partita, a meno che non decida, contro certi avversari, di coprirsi un po’ a affidare il ruolo di trequartista ad un centrocamposta con maggiori caratteristiche di copertura.

Nel campionato scorso di Eccellenza Galligani e Boccardi rappresentavano il tandem offensivo bianconero, con il secondo che in alcune partite si abbassava a metà strada tra il centrocampo e l’attacco, ruolo solitamente coperto dalla qualità di Candido. Nella stagione ormai alle porte ecco nuove e importanti ‘frecce’ all’arco di mister Magrini, in particolare l’ultimo arrivato Semprini, giocatore giovane ma con esperienze importanti in categorie superiori e il senese Giannetti (nella foto), anche lui con una carriera alle spalle che niente ha a che vedere con la serie D. Ecco il nocciolo della concorrenza per la titolarità è tutto qui, in pratica le due maglie di attacco contese da quattro giocatori che dovrebbero partire tutti alla pari.

Non sembrano infatti esserci gerarchie consolidate, dipenderà molto dallo stato di forma e da quello che una volta in campo gli attaccanti bianconeri riusciranno a fare. Domenica scorsa nella partita di Coppa Italia con il San Donato Tavarnelle sono stati Galligani e Giannetti i titolari, ora resta da capire quali indicazioni forniranno le due settimane di lavoro prima del ‘replay’ della sfida con i fiorentini.

Non bisogna poi dimenticare i giovani che vanno a completare l’attacco della Robur. Si tratta del 2006 Di Gianni e del 2005 Soumahoro, che si allenano ogni giorno per avere la propria occasione e magari anche con uno spezzone di gara convincere il tecnico Magrini di meritare fiducia.

Insomma, sicuramente la concorrenza nel reparto offensivo non mancherà in casa bianconera, almeno in questo inizio di stagione dove tutti partono più o meno alla pari. E la lotta per la maglia è certamente qualcosa di estremamente positivo, soprattutto per chi arriva da un campionato dominato come appunto il Siena. Davanti alla certezza di giocare qualcuno (umanamente) corre il rischio di vedere abbassare le proprie motivazioni, in questo modo, al netto di infortuni e squalifiche, gli attaccanti della Robur saranno chiamati a dimostrare molto durante la settimana per scendere in campo alla domenica. Il Siena‘balla’ su sei punte e mezzo ed è chiamato a farlo bene.