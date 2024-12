La Robur si è rimessa in carreggiata. Contro la Fezzanese serve continuità

Una vittoria che ci voleva: dopo il brutto scivolone casalingo con il Trestina, i bianconeri si sono rimessi subito in carreggiata, centrando sul campo del Follonica Gavorrano un successo, di misura (0-1 a firma Boccardi, alla seconda rete stagionale) ma meritato, per quello che ha fatto vedere il rettangolo verde. La squadra è apparsa maggiormente propositiva, più compatta e in forma. Nel momento del bisogno, quando nel finale si è abbassata, "inconsciamente proiettata a non prendere gol" come ha spiegato mister Magrini, ci ha poi pensato Morosi a togliere dalla porta la palla che avrebbe portato a un pareggio beffardo.

Adesso l’obiettivo è dare continuità ai tre punti, a differenza di quanto accaduto nelle ultime settimane, per non veder vanificato lo sforzo: i bianconeri hanno ripreso ieri pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda, la preparazione in vista della gara casalinga di domenica; a pestare l’erba del Franchi sarà la Fezzanese, ultima in classifica con 8 lunghezze all’attivo, ma non per questo avversaria da sottovalutare, ché ogni partita, come ha dimostrato finora il campionato, ha una storia a sé e nessun risultato è scontato. Per il tecnico bianconero sono intanto arrivate buone notizie dall’infermeria: Federico Fort, ai box da oltre un mese (era il 23 ottobre quando, al Lotti di Poggibonsi, ha subìto una lussazione alla spalla sinistra) è tornato a lavorare regolarmente con la squadra: i tempi previsti per il suo recupero sono stati rispettati, avendo, il bianconero, deciso di non sottoporsi a intervento chirurgico per tornare a disposizione il prima possibile. Il parco centrali è quindi tornato numericamente a posto (oltre a Fort, ne fanno parte Achy, Biancon e Cavallari).

Ancora fermi invece Tirelli, che prosegue con il proprio programma di recupero, e Semprini, alle prese con un infortunio al ginocchio rimediato la settimana scorsa in allenamento (attese dalla società notizie sull’entità del problema e i tempi di recupero). Per il resto tutti abili e arruolabili. Nell’allenamento di ieri pomeriggio i giocatori che hanno avuto minor minutaggio domenica al Malservisi-Matteini o che non sono scesi in campo hanno svolto un lavoro fisico per incrementare la condizione aerobica, per poi passare una serie di esercizi tecnico-tattici con l’intera rosa. La giornata si è poi conclusa con la tradizionale partitella di fine allenamento.