La Robur si prepara al finale con il botto. Manca solo il responso sul ’Franchi’

La Robur, domenica, potrebbe mettere la ciliegia sulla torta: anche se ancora non è arrivata l’ufficialità, da qui l’uso del condizionale, la gara con il Mazzola, penultima della stagione, l’ultima interna per Bianchi e compagni, dovrebbe giocarsi allo stadio Franchi (la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che deve dare l’ok definitivo, si riunirà domani, successivamente dovrebbe partire la prevendita dei biglietti).

Un momento atteso dal Siena tutto e dai tifosi bianconeri, dopo la lunga battaglia legale tra l’amministrazione e l’Acr Siena. Una soddisfazione poter festeggiare la conquista della Serie D tra le mura di casa. Una soddisfazione anche per la società e la squadra biancocelesti, per lo più composte da senesi e ragazzi con un passato, magari nel settore giovanile, bianconero. Guardando al campo, il Siena ha già messo al sicuro il suo obiettivo, ma non per questo venderà la pelle a basso prezzo: la sfida, adesso, è terminare la marcia senza sconfitte. Ne hanno già fatto le spese l’Audax Rufina alla ripresa del campionato e la Castiglionese, domenica scorsa. Il Mazzola, dall’altra parte, non ha più molto da chiedere al campionato, la speranza di poter disputare la post season si è spenta già da un po’, ma la voglia di far bene e di divertirsi è rimasta la stessa. Fabbrini e compagni vogliono anche vendicare il ko con la Nuova Foiano. Entrambe le squadre, all’ombra di San Domenico, poi, vorranno sicuramente fare bella figura, con i riflettori puntati addosso. In vista della partita, la Robur riprenderà gli allenamenti questa mattina sul campo di Uopini: mister Magrini ha concesso un giorno di riposo in più ai suoi ragazzi. Per il match il tecnico bianconero avrà praticamente l’intero organico a disposizione: da valutare ci sarà il solo Ravanelli, l’unico rimasto in infermeria. Un bel ventaglio di scelta per il mister che ha però già dichiarato di voler dare spazio ai giocatori che, dall’inizio della stagione, hanno condotto la Robur verso la Serie D. Il ballottaggio è semmai tra Biancon e Achy, con il secondo favorito, visto che nell’arco della stagione i due centrali di difesa si sono spesso passati il testimone. I giocatori più giovani o comunque meno impiegati si giocheranno la loro chance all’ultima di campionato, in casa della Nuova Foiano.

Angela Gorellini