La Robur studia già gli avversari 2024-2025. Con Livorno e Grosseto derby dal sapore antico

C’è ancora tempo prima di tornare a pensare al calcio giocato, i campionati sono appena terminati, anzi qualche squadra è ancora in campo a disputare la post season. Ma quella che sarà la geografia della Serie D che attende la Robur, è già in linea di massima pronosticabile. Facendo riferimento al girone E, quello in cui verosimilmente saranno inseriti i bianconeri, ben quattro squadre toscane hanno salutato: se la Pianese è volata in Lega Pro, il Cenaia, il Mobilieri Ponsacco e il Real Forte Querceta (non il Sansepolcro che pur essendo in provincia di Arezzo giocherà nell’Eccellenza umbra, per appartenenza federale) sono retrocesse al piano inferiore. Dal girone A della categoria regina è invece salito il Tuttocuoio. La Robur, in un Interregionale dal sapore un po’ antico, si troverà quindi ad affrontare molte avversarie con la c e la t aspirata, spesso incrociate anche in serie più altolocate. Il Poggibonsi, per un derby giocato a pochissimi chilometri di distanza, il Montevarchi che, dopo una stagione trascorsa a guardare nello specchietto retrovisore, alla fine si è salvato con un buon margine, il San Donato Tavarnelle, protagonista lo stesso di un cammino deludente. E, ovviamente, Grosseto e Livorno, ammesso e non concesso che non ci sia uno spostamento nell’altro raggruppamento: per entrambe tanta voglia di riscatto dopo gli investimenti fatti e, rispettivamente, un terzo e un quarto posto. Maremmani e labronici si affronteranno proprio questo pomeriggio ai play off (l’altra sfida è Follonica Gavorrano-Tau Altopascio) del girone: niente promozione in palio, ma solo la speranza di vincere gli spareggi per salire nella graduatoria dei club che possono ambire a un eventuale ripescaggio (ipotesi al momento piuttosto remota). Insomma, per la Robur, il prossimo campionato non sarà certo una passeggiata, il livello del torneo si preannuncia alto. Ripetere il percorso compiuto la scorsa stagione è difficilmente ipotizzabile, ma l’obiettivo dichiarato dal Siena è già da adesso quello di puntare alla vittoria o comunque di recitare un ruolo da protagonista. La fortuna, stavolta, è di avere comunque tempo per programmare e scegliere con tranquillità. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare.

Angela Gorellini