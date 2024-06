La Robur tra conferme e prospettive. Il ‘lavoro da fare’ è soltanto all’inizio

Si chiude oggi una settimana in cui in casa Siena Fc si è mosso qualcosa, vedi rinnovo di uno dei grande protagonisti della scorsa stagione, ovvero l’attaccante Boccardi ma molto resta ancora da fare. Luglio è ormai alle porte e in vista dell’inizio ufficiale della stagione, fissato per il prossimo 25 agosto con il primo turno di Coppa Italia di categoria, ci vorrà almeno un mese di allenamenti e preparazione come sottolineato da mister Lamberto Magrini in più occasioni. Per cui poco dopo la metà del prossimo mese il nuovo Siena dovrebbe ritrovarsi e dopo le visite mediche di rito iniziare un ritiro classifico, ovvero molto diverso da quello che giocoforza, fu organizzato a Chianciano Terme lo scorso mese di settembre. Sarebbe fondamentale arrivare al momento della partenza per l’Umbria (la località dovrebbe essere Castel Rigone, sul lago Trasimeno ma si attende l’ufficialità) con una buona parte della rosa, tra conferme e nuovi innesti, già pronta in modo da procedere con l’amalgama del gruppo da subito. Per fortuna il primo turno di campionato è fissato per domenica 1 settembre per cui il tempo non manca per costruire la rosa da affidare a mister Magrini e al suo staff, nel quale manca ancora il vice allenatore.

Ovvio che però la prima squadra è solo la punta dell’iceberg e restano ancora da sistemare tutte le altre caselle riguardanti il settore giovanile diretto ed organizzato da Gill Voria. Le norme prevedono che venga messa su almeno la formazione juniores ma la volontà del club di Giacomini sarebbe quella di formare tre squadre in tutto, forse anche quattro se sarà logisticamente possibile. Tornando alla prima squadra, i termini di iscrizione alla serie D sono chiari: gli incartamenti e le liberatorie dei tesserati sui pagamenti ricevuti in merito alla stagione 2023/2024 vanno presentati tra l’8 e le ore 18, come termine perentorio, del 12 luglio. In settimana intanto arriveranno altri rinnovi, partendo dall’ivoriano Achy, passando poi per la conferma ufficiale di capitan Bianchi e Masini oltre a quella di Morosi e Hagbe che andranno a completare la batteria degli under più ‘anziani’ ovvero i 2004 stante l’obbligo di schierare ad ogni partita anche un 2005 e un 2006 per tutti i novanta minuti di gioco.

Guido De Leo