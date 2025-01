La Robur tra squalifiche e infortuni. Magrini deve ridisegnare la squadra

Archiviato il pareggio a reti bianche arrivato sul campo della Flaminia Civita Castellana, il Siena guarda già al prossimo impegno. Dopo due trasferte consecutive, i bianconeri, domenica, torneranno al Franchi, per affrontare il Ghiviborgo. Una sfida particolare tra due squadre che hanno ottenuto fino a ora gli stessi punti e pronte a battagliare per le posizioni più prestigiose della classifica. Gettoni pesanti, insomma, in palio al vecchio Rastrello, mentre il Grosseto e il Seravezza Pozzi, che condividono il secondo gradino del podio a +3 dal Siena, se la vedranno rispettivamente con Livorno e San Donato Tavarnelle.

Le brutte notizie, in vista del match, sono arrivate, per mister Magrini e per la Robur, già domenica in terra laziale: con l’ammonizione rimediata al Turiddu Madami, Elia Galligani (foto), già diffidato insieme a Morosi, dovrà fermarsi causa squalifica (ieri l’ufficialità del turno di stop da parte della giustizia sportiva). L’attacco bianconero, in Siena-Ghiviborgo, dovrà quindi cambiare nuovamente volto. Ma gli strascichi del match di Civita Castellana non si sono fermati qua: sia Di Paola che Suplja, domenica scorsa, sono stati costretti a uscire anticipatamente dal campo: un problema al braccio per il primo, un guaio muscolare per il secondo. I due bianconeri saranno sottoposti nelle prossime ore ad accertamenti clinici. Non sembrano infortuni particolarmente gravi, ma saranno soltanto gli esiti degli esami a stabilirne la gravità e gli eventuali tempi di recupero. L’assenza del difensore, classe 2005, e del centrocampista, 2006, impiegati con continuità da mister Magrini si farebbe sentire: una defezione costringerebbe il tecnico bianconero a ridisegnare di nuovo il suo scacchiere con l’inserimento di altri under. Intanto il lungodegente Hagbe prosegue con il proprio programma di recupero. Ieri al Bertoni la Robur ha ripreso la preparazione. La sessione di allenamento è iniziata con dei lavori personalizzati per i giocatori impiegati domenica a Civita Castellana e per quelli che non hanno invece preso parte all’incontro; la sessione è poi proseguita con una serie di possessi palla tecnico-tattici per tutto il gruppo. La giornata si è conclusa con la tradizionale partitella di fine allenamento.