La Robur va a caccia di un altro acuto. Magrini: "Servono ancora conferme"

"Certo che avvertiamo la necessità di vincere ancora: la sento io come allenatore e ho cercato di trasmetterlo alla squadra". Gli ultimi successi chiedono continuità e il tecnico bianconero Lamberto Magrini (nella foto) ne è pienamente consapevole. In casa della Flaminia Civita Castellana i bianconeri cercano un’altra affermazione. "La mia mentalità è sempre stata quella di scendere in campo per vincere – ha spiegato –, anche da ultimo in classifica. Non ho mai impostato una partita per limitare l’avversario, per speculare sul pari, che se poi prendi gol all’ultimo minuto sono guai. Me la sono sempre giocata a viso aperto, con il rischio di perdere, come è anche successo. A noi servono ancora conferme: abbiamo ritrovato la compattezza delle prime giornate, abbiamo ritrovato delle certezze perse, ma per fare il salto di qualità dobbiamo migliorare in fase propositiva, dobbiamo metterci più convinzione e cattiveria. Il nostro difetto è aver realizzato pochi gol".

"La settimana è trascorsa tranquillamente – ha proseguito Magrini –, dopo una vittoria il clima è sempre più sereno. Siamo attesi da una partita complicata come lo sono tutte: la posizione in classifica non permette alla Flaminia di compiere altri passi falsi; sarà una gara tosta, anche sotto l’aspetto caratteriale: come ho detto ai ragazzi, sotto questo aspetto, dovremo farci trovare pronti".

Il fatto che la Flaminia abbia cambiato tanto non è un problema. "Un tecnico, almeno per quella che è la mia esperienza, non stravolge mail la propria squadra – ha sottolineato l’allenatore della Robur –, magari inserisce qualche elemento alla volta, per non gettare al vento il lavoro portato avanti in precedenza". Il secondo posto è ad appena tre punti e nelle gare successive a Flaminia-Siena, la Robur dovrà affrontare Ghiviborgo e Seravezza. "Due partite con due squadre che ci stanno sopra – ha detto Magrini – sicuramente importanti. Ma noi siamo concentrati sulla sfida di oggi. Abbiamo tutti i mezzi e le possibilità per arrivare in alto, sperando anche che il Livorno, come tutte le squadre del mondo, possa avere una crisi. La rosa è ampia e mi consente di rimanere tranquillo".

Sul mercato. "Nessuna novità, credo che rimarremo così – ha chiuso il mister –. Potrebbe semmai arrivare un centrale difensivo under, un ragazzo anche di prospettiva. Morosi è diffidato e può capitare anche un infortunio: senza Andrea e con un eventuale spostamento di Achy a destra, un centrale all’appello mancherebbe. Anche se, come terzino, potrei far giocare Santino: stiamo aspettando che si concluda l’iter per il suo tesseramento".

Angela Gorellini