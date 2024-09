La Robur va a caccia del quarto sigillo. Mister Magrini ha un Semprini in più

Per Magrini e i suoi ragazzi è stata di certo una settimana particolare. Mentre dietro le scrivanie si è consumata la cessione delle quote di maggioranza del Siena Fc, con lo svedese Jonas Bodin che ha assunto la carica di presidente, e Simone Giacomini il titolo di ‘onorario’, la Robur ha proseguito la preparazione sul campo, in vista della sfida di domani in casa del Ghiviborgo. Se la volontà della nuova proprietà, come dichiarato giovedì, giorno della presentazione, è quella di proseguire il cammino iniziato da chi è stata preceduta, il Siena ha davanti un campionato da vincere, o almeno provarci, e la prossima partita sarà una delle tante e difficili tappe di avvicinamento al traguardo. Per adesso, pur con qualche momento di sofferenza, tutto è filato liscio e i bianconeri si ritrovano in testa alla classifica senza nessuno con cui condividere il posto. E l’obiettivo di domani, allora, è dare continuità a quanto di buono fatto, tra qualche faccia nuova e qualche acciacco da gestire.

Per la prima volta in stagione sarà a disposizione di mister Magrini, Mauro Semprini: l’attaccante è arrivato a Siena con tre giornate di squalifica nel bagaglio, ha quindi dovuto aspettare in tribuna che arrivasse il suo momento. Da vedere invece se saranno della partita Lollo e Masini che negli ultimi giorni hanno svolto una preparazione differenziata. Sicuro assente il giovane portiere Tirelli, alle prese con l’infortunio al gomito rimediato con il Montevarchi: sono ancora in corso valutazioni sul possibile intervento chirurgico, è molto probabile che debba sottoporsi all’operazione, che allungherebbe ovviamente i tempi del recupero. Potrebbe quindi difendere la porta bianconera, domani pomeriggio, l’ultimo arrivato Stacchiotti, classe 2006 come il compagno, con il ritorno di Giannetti a fianco di Galligani nella coppia d’attacco (in caso arrivasse la conferma di Giusti, sarebbe nuovamente Di Gianni a vestire la maglia titolare, con Carbè pronto a subentrare), per quanto a sperare siano anche lo stesso Semprini e Boccardi. In caso forfait di Lollo e/o Masini, il centrocampo potrebbe essere composto da Mastalli, Bianchi e Farneti, con Candido ad agire sulla trequarti. Dietro non dovrebbero esserci novità a meno che mister Magrini non decida di impiegare a destra Zichella e Ricchi a sinistra, con la conseguente esclusione però di Morosi e di Di Paola. Proseguono intanto al Franchi i lavori di risistemazione dl terreno. "Stanno andando avanti – ha piegato l’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè –, come da previsioni".