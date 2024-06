La Robur valuta più sedi per il ritiro. Prende quota l’opzione Castel Rigone

Da una parte l’allestimento della nuova rosa e l’organizzazione del pre campionato. Dall’altra la questione Franchi-Bertoni: sono le direttrici che il Siena sta seguendo in questi giorni. Per quanto riguarda l’organico, l’attesa è per l’ufficialità dei rinnovi dei giocatori della passata stagione e per i primi annunci sugli innesti che andranno a impreziosire l’ossatura della squadra, chiamata a recitare il ruolo di protagonista in Serie D: i direttori Farina e Guerri (a quest’ultimo vanno, come alla compagna Carolina, i complimenti per la nascita delle figlie, le gemelline Margherita e Vittoria, nate ieri in perfetta salute) sono al lavoro. Per quanto riguarda invece la sede del ritiro di preparazione estiva, la società nelle scorse settimane ha valutato diverse soluzioni, sia in Toscana che fuori regione. Una particolarmente convincente è Castel Rigone, borgo umbro sul lago Trasimeno (è una frazione di Passignano, provincia di Perugia), a un’altezza di 653 metri e a un’oretta di macchina da Siena. Non sono da escludere però, anche le ipotesi Gubbio e Abbadia San Salvatore. Il ritiro, come ha spiegato anche il direttore generale Farina, dovrebbe partire alla fine di luglio. Passando invece all’argomento stadio, si svolgerà venerdì prossimo, 14 giugno, l’incontro annunciato tra i vertici societari del Siena Fc (tornerà a Siena anche il presidente bianconero Simone Giacomini) e l’amministrazione comunale. Tanti i temi che dovranno essere affrontati. A dare conferma della riunione proprio Palazzo pubblico. "Il Comune di Siena – si legge nella nota –, dando seguito all’incontro avuto lo scorso martedì 28 maggio, ha provveduto a convocare i rappresentanti del Siena Fc per venerdì prossimo. Sarà l’occasione per aggiornare la società bianconera sui lavori già programmati negli impianti Artemio Franchi e Massimo Bertoni per circa 350mila euro e per definire le modalità di affidamento della gestione delle strutture. In questo modo l’amministrazione comunale conferma ancora una volta la volontà di supportare l’inizio della prossima stagione sportiva, anche sull’onda dell’entusiasmo dopo la promozione in Serie D". Un passo fondamentale verso il futuro, quindi, per il Siena calcio.