La Robur viaggia su binari paralleli. Squadra in campo e tifosi ‘giardinieri’

Una vigilia particolare per la Robur: se Magrini e i suoi ragazzi sosterranno oggi sul campo di Uopini la seduta di rifinitura, in vista della partita di domani con la Nuova Foiano, a Badesse, dove si disputerà l’incontro, i cancelli del Berni si apriranno per i tifosi disponibili a sistemare il terreno di gioco. Un terreno che, settimana dopo settimana, si è logorato, in particolare nell’area davanti alle panchine, per l’usura e per le avverse condizioni climatiche.

Il Siena ha cercato una struttura alternativa, ma senza riuscire nell’intento, sia per la concomitanza con altri incontri, sia per problemi di ordine pubblico. La scelta del club bianconero è stata quindi quella di proseguire al Berni, pur nella consapevolezza di dover intervenire per renderlo almeno praticabile. Quindi l’appello alla tifoseria. "Fin dalla sua fondazione, il Siena Fc non si è mai nascosto dietro ad alibi e giustificazioni, cercando con ogni mezzo di trovare soluzioni che tutelino l’interesse dell’intera comunità calcistica senese… Per questo motivo la società desidera invitare tutti i tifosi, alle 9,30, allo stadio Berni di Badesse per collaborare, insieme ai giardinieri e allo staff specializzato, alla rizollatura del campo da gioco, rendendolo così idoneo ad ospitare una partita che possa offrire uno spettacolo degno per l’intera piazza senese".

Quella con il Foiano sarà l’ultima partita casalinga prima della sosta per le festività natalizie (l’ultima gara, il recupero della decima giornata, sarà venerdì prossimo sul campo della Rondinella Marzocco): la successiva è in calendario domenica 14 gennaio, visto che alla ripresa del campionato, il 7 gennaio, Bianchi e compagni osserveranno il turno di riposo. E chissà se per quella data si conoscerà la sentenza del Tar della Toscana, chiamato a esprimersi sulla revoca della concessione d’uso del Franchi e del campo Bertoni all’Acquacalda all’Acr Siena. Con una sentenza favorevole, il Comune tornerebbe nella disponibilità delle due strutture e potrebbero partire i lavori per renderle utilizzabili. E finirebbe un contenzioso che sta andando avanti da troppo tempo e di cui la Robur, prima in classifica di 10 punti e ancora imbattuta, sta pagando a caro prezzo le spese.