La Ronda Ghibellina si prepara a prendere il via. Oltre 1200 partecipanti: c’è la Nazionale

Oltre 1.200 partecipanti provenienti da 21 paesi rappresentanti i 6 continenti del mondo. Sono questi alcuni numeri della 15esima edizione della "Ronda Ghibellina" che Castiglion Fiorentino ospiterà oggi e domani. Ciliegina sulla torta la presenza della Nazionale Italiana di Trail Running che ha scelto la Ronda per il suo primo raduno di allenamento della stagione, in previsione dei mondiali in Spagna di settembre. Domani, alle 5, la partenza della Ronda Ghibellina Plus. "Quattro sono le distanze competitive di gara in questa quindicesima edizione; più due marce non competitive di cui una con i nostri amici a 4 zampe" spiega Brogi. E quindi, dalle 5 alle 9.30, il PalaMeoni sarà il cuore pulsante della manifestazione con le sue 5 partenze. Ore 5 Ghibellina Plus, 67 chilometri; ore 7 la Marcia Ardita (non competitiva); ore 8 la regina, la Ronda Ghibellina, 45 chilometri; ore 8.30 la Ronda Assassina; ore 9 la Ronda Minima 15 chilometri . Chiude la "Dog Trail", alle 9.15".