La Rondinella Marzocco spicca il volo. Siena la abbatte con Masini e Galligani

SIENA (4-3-1-2) Giusti; Morosi, Achy, Cavallari, Bertelli (14’st Agostinone); Bianchi, Lollo, Masini (27’st Candido); Boccardi (40’st Biancon); Ricciardo (14’st Hagbe), Galligani (43’st Ravanelli). Panchina: Gueye, Leonardi, Musaj, Granado. Allenatore Magrini.

RONDINELLA (3-4-1-2) Pecorai; Ciardini, Bartolini, Gorfini; Caparrini, Ferrmaca (18’st Giorgelli), Fantechi, Travaglini (34’st Pollini); Rosi; Antongiovanni, Cragno (34’st Pecchioli). Panchina: Bertini, Santini, Petri, Minischetti, Cecchi, Cavedoni. Allenatore Santini (Francini squalificato).

Arbitro Boeddu di Prato (Salvadori-Venturi).

Reti: 19’pt Antongiovanni, 30’pt Masini, 40’pt Galligani.

Note: Recuperi: 1 e 4. Ammoniti: Caparrini, Boccardi, Ciardini.

SIENA – Come all’andata il Siena vince in rimonta su una buona Rondinella, in partita fino alla fine. La gara si era aperta con Ricciardo (5’) che sfugge sulla destra e prova a mettere nel mezzo per Galligani, la difesa biancorossa libera. Risposta dei fiorentini con Ferrmaca, sinistro alto di poco. Un minuto dopo (12’) Boccardi colpisce l’esterno della rete da ottima posizione. Come nel match del 23 dicembre però a passare avanti è la Rondinella con un bellissimo gol di Antongiovanni che fulmina Giusti da fuori dopo una chiusura di Achy su Cragno. Robur nervosa e un po’ svagata: Caparrini prova a sorprenderla con un destro da fuori, deviato dalla difesa di casa. Il pari arriva alla mezzora con Masini che approfitta di una errata uscita bassa di Pecorai e toglie la paura. La Rondinella sbanda e rischia subito dopo: il sinistro a giro di Morosi è fuori di un soffio. Nel finale altra occasionissima bianconera, stavolta con Ricciardo che cerca Masini (38’). Provvidenziale la chiusura di Ciardini. Ma il vantaggio arriva subito dopo con Galligani che con un pregevole esterno destro ribalta il punteggio: 2-1. La Rondinella non molla: ottima parata di Giusti sul destro di Cragno deviato da Bertelli (42’). Nel recupero la punizione di Galligani è alta di poco. La ripresa si apre con una buona occasione per Boccardi, sinistro da dentro l’area alto di poco. Nei venti minuti che seguono non succede molto e la partita vive soprattutto di contrasti a metà campo. Antongiovanni ha una bella occasione (27’) dal limite dell’area ma il suo sinistro è alto. I tanti cambi spezzano un ritmo già piuttosto basso e di occasioni vere e proprie non se ne contano più. Nel finale Magrini passa al 3-5-2 con un attacco ‘leggero’ ma il risultato non cambia.

Guido De Leo