La Samb di Palladini punta alla promozione: sfida decisiva contro la Fermana

La Samb di Palladini si avvicina con fiducia alla gara di domenica contro la Fermana. La speranza, per i rossoblù, è di aver avviato la fuga giusta in vista della promozione grazie ai sette punti di vantaggio sull’Aquila, già sconfitta in casa dai rossoblù con una sonante cinquina.

Ma il ricordo dello scorso anno è ancora fresco e la situazione simile, perché anche gli uomini di Lauro si avvicinarono al giro di boa con la possibilità di allungare sull’allora seconda, il Campobasso, e tutti sanno come andò a finire. Quindi Palladini ci tiene a tenere alta la concentrazione e a non lasciare nulla al caso, tanto più che la Fermana sta ritrovando un minimo di serenità dopo un avvio scioccante, composto da dieci gare consecutive senza vittorie e con cinque pareggi e cinque sconfitte di fila.

Da allora, i gialloblù si sono ritrovati, tanto da non perdere dal 10 novembre (tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro partite). La squadra di Bolzan resta sempre nei bassifondi della classifica, con tredici punti in quindici match, ma almeno ha ritrovato un po’ di certezze e potrebbe trovare nuovi stimoli in occasione del derby al Riviera.

Certamente, le cose stanno migliorando in attacco, dove finora i gialloblù avevano faticato molto a trovare lo specchio o, semplicemente, ad arrivare al tiro. Capocannoniere della squadra è Bianchimano, con quattro reti, seguito da Mattia Sardo con tre: latitano tutti gli altri, a cominciare dai centrocampisti.

Davanti, poi, la Fermana si troverà la retroguardia meno battuta del campionato, con appena sette gol subiti da Eusepi e compagni. Storicamente, poi, i rossoblù hanno sempre concesso poco alla Fermana tra le mura di casa. Su 21 precedenti, i gialloblù ne hanno vinto solo quattro.

Nel frattempo, la Samb ha celebrato la cena natalizia all’hotel Sporting di San Benedetto, riunendo dirigenti, staff e calciatori per consolidare l’obiettivo della promozione in Serie C. Il presidente Vittorio Massi ha elogiato il buon cammino nel girone di andata, spronando tutti a proseguire con determinazione. Sul fronte medico, buone notizie: Orfano è tornato in gruppo.