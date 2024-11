La Samb perde un altro pezzo. Baldassi out contro la Vigor

Contro la Vigor Senigallia Ottavio Palladini dovrà fare i conti con assenze di rilievo. Oltre a Leonardo Pezzola (fastidio al polpaccio) e Simone Poalini (tendinite), il tecnico rossoblù farà a meno anche di Valerio Baldassi. Nelle ultime ore, infatti, l’attaccante rossoblù ha rimediato un infortunio al polpaccio che andrà valutato nei prossimi giorni. In tal senso in casa rossoblù c’è preoccupazione perché l’assenza dell’ex Ischia potrebbe essere più lunga del previsto. "Tornare più forte…" ha scritto Baldassi sui social, confermando che il problema fisico non è poi di poco conto. Insomma un’altra tegola che cade sulla testa della Samb proprio alla vigilia del match con la Vigor Senigallia, bestia nera dei rossoblù, almeno nelle ultime due stagioni in serie D. Il 18 dicembre 2022 la rete al 91 di Sabah Kerjota oggi alla Samb dà la vittoria in rimonta alla Vigor di mister Aldo Clementi. Vantaggio rossoblù con Daniele Proia al 20’ st e pareggio di Lorenzo Mancini alla mezzora. Per la Samb di Sante Alfonsi e Stefano Visi è la seconda sconfitta consecutiva in casa. Mercoledì 20 dicembre 2023 i rossoblù vengono di nuovo rimontati e sconfitti per 3-1. In vantaggio con Karim Cardoni dopo quattro minuti, l’undici di Maurizio Lauro viene raggiunto e poi superato dalla goffa autorete di Sirri e dalle reti di Antonio Broso e Mateo Scheffer tra la contestazione dei tifosi rossoblù. Ed infine ecco il 2-1 vigorino in Coppa Italia lo scorso 6 novembre. Palladini nel corso della rifinitura di questa mattina ha provato alcune soluzioni tattiche da adottare contro la Vigor Senigallia. Il tecnico rossoblù potrebbe optare per schierare in campo quattro under. E cioè Orsini tra i pali, gli esterni difensivi Chiatante ed Orfano e l’attaccante Lonardo. E cioè un 2006, due 2005 e un 2004. A meno che non dia una chance da titolare a Moretti, andato a segno proprio contro la Vigor Senigallia in Coppa Italia, a ridosso di Eusepi, dando un turno di riposo a Lonardo. Dubbi che verranno sciolti da Palladini a poche ore dal fischio d’inizio dell’incontro. Un match in cui la Samb deve confermare tutto ciò che di buono ha messo in mostra nelle ultime domeniche indipendentemente da assenze di rilievo o meno. Al Riviera delle Palme si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. Già superate abbondantemente le cinquemila presenze. Samb- Vigor Senigallia sarà diretta da Giorgio D’Agnillo di Vasto (Cirillo-Di Curzio).

Benedetto Marinangeli