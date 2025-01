La Samb vuole ripartire bene. I rossoblu aspettano l’Atletico

Inizia questo pomeriggio con il match con l’Atletico Ascoli, la lunga volata di diciassette partite della Samb verso la Serie C. Un girone di ritorno che si prospetta veramente impegnativo per l’undici di Ottavio Palladini che parte con un vantaggio di sette punti sull’Aquila seconda della classe. E si inizia proprio contro la formazione di mister Seccardini. Un match che Eusepi e compagni non possono sbagliare. Una gara che si prepara da sola, senza dare particolari motivazioni anche perché si tratta sempre di un derby contro una squadra di Ascoli Piceno. E la Samb non vince contro una squadra del capoluogo dal lontano 7 marzo 1971. Allora la formazione di Natalino Faccenda superò la Del Duca Ascoli per 2-0 grazie alle reti di Giovanni Carnevali e Alfiero Caposciutti. Il famoso derby della neve. Sulla panchina bianconera c’era Carlo Mazzone con a fianco il presidente Costantino Rozzi. Da quella partita la formazione rossoblù non è più riuscita a battere una formazione ascolana. Nel campionato 1971-1972 il derby con la Del Duca Ascoli finì 0-0. Rossoblù e bianconeri si ritrovarono nella stagione 1976-1977 con la formazione del capoluogo che cambiò denominazione sociale passando ad Ascoli Calcio. 1-1 al Ballarin con vantaggio della Samb con Francesco Chimenti su rigore e pareggio di Adelio Moro. Altri due pareggi negli ultimi precedenti con l’Ascoli. 0-0 nel torneo 1977-1978 ed 1-1 il 5 gennaio 1986, paradossalmente la stessa data del match di questo pomeriggio. Al vantaggio del bianconero di Massimo Barbuti, replicò su punizione Sauro Fattori. Ma la grande impresa per una formazione di Ascoli Piceno la mise a segno il Monticelli diretto da Nico Stallone che espugnò il Riviera delle Palme per 5-4 con reti di Galli, Margarita (due), Petrucci e Rega. Per la Samb andarono a segno Bonvissuto (due), Barone su rigore e Pezzotti. Una sconfitta che fece traballare la panchina di Loris Beoni che fu, poi, sollevato dall’incarico dopo il passo falso interno con il Matelica per 4-1. Al suo posto arrivò Ottavio Palladini che al termine di quella stagione, riportò la Samb in Serie C. E l’ultimo precedente con una formazione del capoluogo risale allo scorso anno, il 10 dicembre 2023 e successivo alla sconfitta di Campobasso. L’Atletico Ascoli sotto per 2-0 grazie alle reti di Tomassini e Alessandro, riequilibrò il match nei minuti finali con Ciabuschi e Traini. E da lì la Samb andò in crisi. Questo pomeriggio ecco che le due squadre si rincontrano di nuovo, dopo la gara di Coppa Italia vinta dai rossoblù rigori per 5-4 e lo 0-0 del match di andata. Palladini ha l’imbarazzo della scelta avendo recuperato anche Paolini, Pezzola e Baldassi, Al Riviera di preannuncia il pubblico delle grandi occasioni.

Benedetto Marinangeli