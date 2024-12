La San Marco esonera l’allenatore Cenderelli. Al suo posto Francesco Leone dalla Juniores

Cambio di guida tecnica inaspettato alla San Marco Avenza con la società rossoblù che in queste ore ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Marco Cenderelli. Con lui se ne va anche il suo staff tecnico composto dal vice allenatore Roberto Franchini, il match analyst Francesco Franchini ed il preparatore dei portieri Stefano Volpi. "Ringraziamo il mister ed il suo staff per questi cinque mesi insieme, pieni di gioie e dolori. La società è grata per quello che hanno fatto per i nostri colori e auguriamo loro un futuro pieno di successi". Con questo post la San Marco Avenza ha reso pubblica la decisione senza entrare nelle motivazioni.

Non sembra che alla base ci sia una questione di risultati visto che la squadra è in serie positiva da 8 giornate ed è reduce dalla vittoria interna col Viaccia nella prima giornata del girone di ritorno. La posizione di classifica, inoltre, è in linea con quelle che potevano essere le aspettative di inizio stagione. Le ragioni probabilmente vanno ricercate in un progressivo scollamento che si è venuto a creare col gruppo squadra.

Il sodalizio avenzino ha optato per una soluzione interna decidendo di affidare la panchina di Promozione a Francesco Leone, tecnico della Juniores Regionale, che porterà con sé il resto del suo staff formato dal vice allenatore Francesco Grilli, dal preparatore atletico Luca Ricciotti ed il preparatore dei portieri Marcello Baracco. Leone, che lo scorso anno sempre alla San Marco aveva vinto il campionato Allievi Provinciali, ha già al suo attivo diverse esperienze anche nei campionati dilettantistici. Il suo posto alla guida della Juniores Regionale verrà preso da Alessandro De Biasi.

Nei prossimi giorni la San Marco Avenza effettuerà qualche ritocco anche nella propria rosa. Dovrebbero aggiungersi al gruppo tre elementi giovani, tutti classe 2004 e 2005, che andranno a rinfoltire un organico che numericamente era diventato ristretto riportandolo a 18 giocatori di movimento e 2 portieri. La San Marco tornerà in campo il 5 gennaio a Firenze contro il Cubino.

