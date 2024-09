La Sangio a Figline: Bocci e Rotondo per i gol

di Massimo Bagiardi

Finalmente è campionato. Dopo un’estate di lunghe trattative per allestire un organico competitivo dopo i mancati rinnovi di tanti interpreti del passato torneo, la Sangiovannese parte oggi in questa avventura nella vicina Figline, fischio di inizio ore 15, per continuare nel suo percorso nel massimo torneo dilettantistico e cercare, se possibile, di portare avanti settimana dopo settimana una stagione meno travagliata rispetto allo scorso anno dove, soltanto dopo la rivoluzione attuata nel mercato di dicembre, è stata ottenuta una salvezza che per punti conquistati nel girone di ritorno ha avuto dell’incredibile. Ma da oggi si gira definitivamente pagina, un parco atleti rinnovato tantissimo con pochissimi superstiti dello scorso anno e un tecnico navigato per la categoria come Marco Bonura a cui viene chiesto, come obiettivo principale, la permanenza in categoria. Dopo un pre-campionato, in fatto di amichevoli, piuttosto negativo con qualche mugugno non troppo velato venuto fuori all’interno della tifoseria sono arrivate, nell’arco di una settimana, due vittorie in Coppa Italia con TerranuovaTraiana e Poggibonsi che hanno restituito il sorriso a tutti.

Lo stadio Del Buffa di Figline non è mai stato tradizionalmente un campo amico, le due squadre si sono ritrovate di fronte su questo terreno nel passato torneo dopo alcuni anni di lontananza, il 26 novembre per la precisione dove, nella prima assoluta in panchina di Atos Rigucci, arrivò un 2-0 per i ragazzi di Tronconi che mise a nudo tutte le difficoltà di un gruppo che, da lì a poco, fu totalmente rinnovato. Occorrerà, quindi, vendicare sportivamente parlando la sconfitta del 2023 e cercare di partire con il piede giusto pur avendo qualche assenza che costringe il tecnico azzurro a scelte quasi scontate. Non dovrebbero esserci grosse variazioni rispetto all’11 che ha vinto, e anche convinto, sabato scorso a Poggibonsi con la coppia offensiva Rotondo-Bocci a cui la piazza chiede gol importanti per la salvezza. La Gradinata Marco Sestini raggiungerà Figline in auto, e non in treno come in un primo momento previsto, con ritrovo alle 14,10 al Fedini. Saranno poco meno di 300 i supporter azzurri a fianco di Nannini e compagni.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

FIGLINE (4-3-3): Pagnini; Zellini, Francalanci, Ciraudo, Simonti; Borgi, Milli, Torrini; Bartolozzi, Bruni, Mugelli. All. Tronconi. SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Bargellini, Sabattini, Nannini, Pardera, Pertici; Bocci, Rotondo. All. Bonura.

Arbitro: Bassetti di Lucca.