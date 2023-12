La Sangio blinda la difesa. Preso l’esperto Masetti

di Massimo Bagiardi

C’è un nuovo difensore alla corte di Atos Rigucci. La Sangiovannese ha, infatti, ufficializzato ieri l’ingaggio del classe 98 Andrea Masetti, proveniente dall’Albenga società ligure che, in preda a una forte crisi economica, ha liberato molti giocatori tra questi il neo azzurro. Nativo di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, vanta un vasto curriculum tra esperienze in serie C e serie D con quest’ultimo campionato che lo ha visto protagonista, nelle tre stagioni passate, coi pugliesi del Nardò, successivamente in Trentino con il Levico Terme e, dallo scorso luglio, proprio in Liguria con l’Albenga. Ha sempre giocato titolare, in questa prima parte di stagione ha collezionato 19 presenze sommate alle 66 nei due anni precedenti. È un elemento polivalente per la difesa; può giocare terzino sinistro ma anche centrale o esterno basso di destra ed è per questa ragione che la società lo ha voluto mettere sotto contratto proprio per poter dare al mister un’ampia scelta per quanto concerne il reparto difensivo.

Come confermato dal direttore sportivo Marcello Bucciarelli non sarà l’ultima operazione in entrata visto che si sta trattando un attaccante, non giovanissimo ma comunque nato dopo il 2000, più un altro elemento in quota che potrebbe arrivare da una società professionistica. Non dovrebbero esserci altre operazioni in uscita anche se il centrocampista Sacchini, nelle scorse ore, ha manifestato la volontà di poter lasciare la piazza per accasarsi altrove.

A ieri sera non era stato trovato l’accordo per la rescissione.

Oggi, nel frattempo, la squadra giocherà a Fiesole, per la precisione alle Caldine alle 15, un’amichevole contro i fiorentini che militano nelle campionato di Promozione. Sicuramente assenti Bartolozzi e Benucci infortunati mentre sarà dato spazio agli ultimi arrivati dei giorni scorsi. Domattina altro allenamento, riposo per capodanno e il 2 gennaio normale ripresa delle attività.