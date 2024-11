La Sangio cambia passo. Prima vittoria fuori casa

poggibonsi

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; El Dib, Fremura, Borri, Cecconi; Salvadori (14’ st Massai), Marcucci, Mignani; Belli (30’ st Valori), Vitiello, Bellini. A disp: Bruni, Martucci, Tanganelli, Pisco, Palazzesi, Lepri, Fracassini. All. Balestri (Calderini squalificato).

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Pertica, Nannini, Romanelli (30’ st Pertici), Sabattini (46’ st Bertaso), Arrighi (30’ st Shenaj); Nieri (40’ st Pardera) Bocci (30’ st Rotondo). A disp: Barberini, Lorenzoni, Chelli, Lombardi. All. Bonura

Arbitro: Decimo di Napoli (Piedipalumbo-Napolitano)

Reti: 19’ pt Vitiello (P), 39’ pt Santeramo (S), 35’ st Rotondo (S)

Note: ammoniti: Salvadori, Mignani, Sabattini, Massai

POGGIBONSI – Colpaccio della Sangiovannese a Poggibonsi. I ragazzi di Bonura ribaltano il vantaggio locale con Santeramo prima e Rotondo poi portando a casa i primi punti lontano dallo stadio Fedini dall’inizio del campionato. Al 19’, il vantaggio dei valdelsani con Vitiello che, lasciato troppo solo al limite dell’area, ha il tempo di inquadrare e centrare il bersaglio con un perfetto tiro a girare sull’angolo destro. Il Poggibonsi va vicino al raddoppio in un paio di circostanze ma al 39’ è la Sangiovannese a trovare il pareggio nell’unica azione importante del primo tempo. Angolo di Nannini, testa di Santeramo e rete dell’1-1 con la quale si concluderà la prima frazione. Nella ripresa il ritmo cala ma al 35’ Rotondo, dopo un precedente rigore non fischiato su Pertica, mette dentro a porta vuota il goal che risulterà decisivo assieme al doppio miracolo di Patata nei minuti finali. È il secondo successo consecutivo per la truppa di Bonura dopo la cinquina inferta al Ghiviborgo.

Massimo Bagiardi