La Sangio cerca l’impresa. Rigucci avverte la capolista

di Massimo Bagiardi

Sangiovannese-FollonicaGavorrano, in programma questo pomeriggio al Fedini alle 14,30 mette di fronte le due formazioni più in forma dall’inizio del girone di ritorno.

Venti i punti conquistati dagli uomini di Rigucci contro i 19 della compagine maremmana che arriverà a col chiaro intento di continuare nel trend che, nell’ultimo mese, ha portato ben quattro vittorie consecutive.

La Sangio, peraltro, contro i grossetani allenati da Marco Masi non vince da più di tre anni, dalla gara del 24 gennaio del 2021 quando l’allora gruppo di Iacobelli ebbe la meglio proprio al Fedini per 2-1.

"E allora – afferma l’allenatore azzurro – faremo di tutto per sfatare questo tabù ma non nascondo che, almeno sul piano tecnico, non c’è gara. Hanno in pratica due squadre, chi entra dalla panchina talvolta è più forte del titolare e non è un caso che siano arrivati anche alla finale di Coppa Italia di serie D. Come affrontarli? Senza nessun timore reverenziale, con la giusta testa sommata alla serenità che ci ha portato a conquistare tanti risultati positivi negli ultimi tre mesi. Sappiamo, poi, che l’obiettivo salvezza non è poi così lontano e questo potrebbe essere uno stimolo ulteriore".

Non ci saranno stravolgimenti riguardo l’11 che scenderà in campo, considerato che non potranno essere recuperati i quattro elementi che ormai da tempo sono ai box. Pertica ha ripreso ad allenarsi col gruppo e, bene che vada, sarà in panchina a Seravezza mentre Canessa si è tolto soltanto giovedì il gesso alla mano e, solo gradualmente, riprenderà a correre. In campo, quindi, Timperanza in porta, consueta linea a tre difensiva con Farini, Antezza e Masetti, a centrocampo con Bartolozzi e Gianassi sulle fasce troveremo centrali Baldesi, Massai e Romanelli mentre in attacco Benucci giocherà a supporto di Rotondo. L’arbitro dell’incontro sarà Eremitaggio di Ancona, un quarto anno con 60 presenze in categoria che la Sangiovannese ha già incontrato il 18 febbraio del 2021 in occasione della gara interna col Foligno terminata 1-1.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Timperanza; Farini, Antezza, Masetti; Bartolozzi, Massai, Romanelli, Baldesi, Gianassi; Benucci; Rotondo. All. Rigucci.

FOLLONICA GAVORRANO (3-5-2): Filippis; Dierna, Ampollini, Botrini; Grifoni, Pigna, Nardella, Lo Sicco, Mauro; Regoli, Pino.

All. Masi

Arbitro: Eremitaggio di Ancona.