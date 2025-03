La Sangio finisce ko al 94’. Paga Bonura: esonerato

SANGIOVANNESE 1 ORVIETANA 2

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Fumanti, Chelli, Santeramo; Bargellini (10’ st Gianassi), Nannini, Foresta (32’ st Della Spoletina), Cenci (10’ st Romanelli), Pertica (32’ st Rotondo); Nieri, Gaetani (19’ st Bocci). A disp: Gioli, Acanti, Pardera, Lombardi. All. Bonura

ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Ricci, Berardi, Mauro; Paletta (36’ st Congiu), Sforza (32’ st Coulibaly), Fabri, Simic (21’ st Esposito), Petritaj (1’ st Caravaggi), Panattoni, Caon (32’ st Darboe). A disp: Rossi, Bologna, Proia, Barbini. All. Rizzolo

Arbitro: Iheukwumere dell’Aquila

Reti: 6’ st Caon (O), 40’ st Rotondo (S), 50’ st Panattoni (O)

Note: ammonito Cenci. Espulso Santeramo al 16’ st per un colpo a palla lontana

SAN GIOVANNI – All’ultimo tuffo Panattoni regala i tre punti all’Orvietana spedendo all’inferno la Sangiovannese e il suo allenatore Marco Bonura, esonerato nel dopo gara. Nelle prossime ore la società ufficializzerà il nome del sostituto, il profilo più gettonato è Loris Beoni ma l’ex tecnico di Montevarchi e Riccione potrebbe non accettare una situazione così difficile. Altro nome che circola è quello del tifernate Davide Ciampelli che in categoria ha allenato Anconitana, Jesi, Porto d’Ascoli e Trestina. Le prossime ore saranno comunque decisive. "Un esonero inevitabile - ha commentato Giuseppe Morandini - ma sia in questa occasione che in altre ho visto una squadra senza mordente". Venendo alla gara, il primo tempo regala solo sbadigli ai circa 250 tifosi accorsi al Fedini. Nella ripresa al 6’ Caon di testa porta in vantaggio l’Orvietana che colpisce anche un palo un minuto dopo. Dieci minuti più tardi la Sangio rimane in inferiorità per l’espulsione di Santeramo (colpo proibito in volto) ma nonostante questo pareggia con un destro di Rotondo in area ma, proprio nei menu conclusivi, Panattoni da sottoporta regala il successo che sa di salvezza per gli umbri.

Massimo Bagiardi