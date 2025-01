La Sangio sbatte sul Figline. Bonura si prende un punto

SANGIOVANNESE 0 FIGLINE 0

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Fumanti, Chelli, Santeramo; Pertica, Pardera (60’ Pardera), Nannini (73’ Foresta), Romanelli, Pertici (80’ Gianassi); Rotondo, Bocci (60’ Nieri). All. Bonura.

FIGLINE (4-3-3): Pagnini; Ciraudo, Nobile, Francalanci, Simonti; Torrini, Borghi (57’ Noferi), Aprili; Dama (57’ Milli), Gozzerini (77’ Bartolozzi), Zellini. All. Brachi.

Arbitro: Aureliano di Rossano.

Note: Spettatori 700 circa. Ammoniti: Torrini Fotesta, Santeramo. Espulsi: Torrini per doppia ammonizione e Noferi per rosso diretto

SAN GIOVANNI – Sangiovannese e Figline non si fanno male per l’Epifania. Al Fedini finisce 0-0, un punto che forse accontenta più la compagine ospite che quella locale, che cercava il successo per guadagnare terreno proprio sulla compagine di Brachi che, per azioni costruite, si è però fatta preferire.

A scontentare tutti il signor Aureliano di Rossano, pessima la sua direzione arbitrale. Si gioca la prima del 2025 a San Giovanni, la giornata non è piovosa e permette di far arrivare al comunale sangiovannese un buon numero di sportivi. Tra i locali Marco Bonura se si esclude lo squalificato Della Spoletina ha tutto l’organico a disposizione e nell’undici iniziale opta un paio di cambi rispetto alla partita di Terranuova. Qualche problema in più per il collega Brachi, che ritrova la Sangiovannese da avversario in categoria a distanza di alcuni anni della sua ultima esperienza con il Real Forte Querceta.

Non è un primo tempo memorabile, le due squadre accusano il periodo di sosta e dopo un retropassaggio che Pagnini prende con le mani scatenando le polemiche locali si fa preferire il Figline in un paio di circostanze prima con una punizione di Gozzerini, respinta coi pugni da Barberini, e con una conclusione di Torrini dal limite che lo stesso numero uno azzurro mette in angolo dal quale nascerà un’altra opportunità non sfruttata da Francalanci. Si va negli spogliatoi con il risultato a occhiali e una condotta arbitrale che non ha convinto nessuno.

Nella ripresa il Figline crea qualcosa in più ma a una manciata di minuti dalla fine doppia opportunità per la Sangio, Pagnini perde il pallone in area ma gli avanti di casa non trovano il gol a porta vuota. C’è anche una protesta per un fallo di mano. Prima del triplice fischio due rossi per Il Figline, doppia ammonizione per Torrini e espulsione diretta per Nofri per un fallaccio su Foresta.

Massimo Bagiardi