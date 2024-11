La Sangiovannese prepara la sfida con il Seravezza. L’importanza di Pertica: "Siamo in crescita»

Gianvito Pertica sta riappropriandosi della forma dei giorni migliori. Nello scorso campionato fu uno dei giocatori decisivi alla miracolosa salvezza dell’allora gruppo di Atos Rigucci, da qualche settimana a questa parte dopo aver riconquistato il posto da titolare sta crescendo sempre più di condizione e il suo apporto è stato davvero importante nei due successi consecutivi conquistati dalla Sangio: "Sapevo benissimo - afferma l’esterno destro barese - che sarebbe stato questione di settimane e non è un caso che mi sto sentendo meglio settimana dopo settimana, dopo aver avuto più minutaggio nelle gambe rispetto alle prime partite. Aldilà della mia forma fisica, l’importante è aver ritrovato oltre che lo spirito giusto nello spogliatoio anche i due successi consecutivi che ci hanno permesso e ci permettono tuttora di lavorare con maggiore serenità". Dopodomani è il turno del Seravezza, formazione che sta tenendo testa alla capolista Livorno e che scenderà al Fedini con l’intento di conquistare punti pesanti: "Sappiamo che affronteremo una delle squadre più forti di tutto il girone, viene da un periodo molto positivo ma anche noi siamo carichi al punto giusto dopo aver fatto molto bene in queste due partite. Magari nel primo tempo di domenica c’è qualcosa da rivedere, ma sono situazioni che possono capitare anche perché, se si escludono un paio di partite, la squadra sotto il profilo delle prestazioni ha sempre risposto molto bene e siamo certi che anche con il Seravezza riusciremo a giocare la nostra partita col chiaro intento di muovere ancora di più la nostra classifica". Due reti per lui, una in campionato e l’altra in Coppa Italia, ma l’importante sono i risultati di squadra come tiene a precisare: "E’ sempre bello segnare, ma l’importante è che la squadra risponda come deve. Nello scorso campionato ci salvammo con diversi giocatori a segno e trovare la via della rete, anche con più elementi, è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di squadra".

Massimo Bagiardi