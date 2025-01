La Sangiustese alza la voce: "Due decisioni penalizzanti"

"La soddisfazione per la bella prestazione della Sangiustese contro il Chiesanuova è sfumata per due decisioni arbitrali che ci hanno penalizzato". Marco Pazzarelli, direttore sportivo della Sangiustese, torna alla partita di domenica finita in parità. "All’ultimo minuto – racconta – non ci è stato dato un rigore sacrosanto e già che ci siamo non c’era la punizione che loro hanno sfruttato per pareggiare un match che noi abbiamo giocato decisamente meglio creando parecchie occasioni da gol". Il diesse torna indietro nel tempo. "A Urbino abbiamo perso al 95’ su un rigore che per me non c’era e domenica non è stato punito il fallo subito dal nostro giocatore. Queste due sviste ci sono costati dei punti e adesso avremmo potuto occupare una posizione differente, senza contare i tanti scontri diretti che avremo in casa". Pazzarelli si sfoga. "Non vedo perché non debba farlo anche io dopo che Maceratese, Tolentino e Chiesanuova si sono lamentate". La Sangiustese ha iniziato il girone di ritorno in maniera ottimale vincendo con Osimana, Portuali Dorica, Monturano e pareggiando con il Chiesanuova. "Noi – spiega il direttore sportivo – stiamo ringiovanendo la squadra con l’obiettivo di fare maturare i tanti ragazzi. Siamo molto soddisfatti di quanto questo gruppo sta facendo". Però adesso la Sangiustese è nei playoff dopo avere ingranato le marce giuste. "È chiaro – conclude Pazzarelli – che a questo punto faremo di tutto per rimanerci". Domenica la Sangiustese farà visita al fanalino di coda Fano e poi ospiterà la Maceratese che i rossoblù hanno battuto nel girone di andata.