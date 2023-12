La Sangiustese Vp incappa nell’ottava sconfitta. Giandomenico: "Ora testa bassa e lavorare"

"Mai come in questo momento occorre stare a testa bassa e pedalare". Luigi Giandomenico, neo allenatore della Sangiustese Vp, analizza il momento delicato della squadra incappata nell’ottava sconfitta della stagione in cui solo una volta, per la precisione all’esordio, ha centrato l’unica vittoria. Il fatto è che i risultati negativi non aiutano a risollevare il morale e a dare l’indispensabile svolta alla stagione. "Il K Sport Montecchio Gallo – spiega il tecnico – è una formazione forte, ci ha creato dei problemi disputando una buona gara, ma noi sotto di una rete abbiamo fatto vedere qualcosa di buono, i giocatori hanno costruito le premesse per pareggiare". Quei tentativi non hanno però dato i frutti sperati. "Il secondo gol dei padroni di casa – sottolinea il tecnico – ci ha tagliato le gambe e condizionato mentalmente, da quel momento ci siamo come spenti e non abbiamo avuto la forza di reagire. In queste fasi c’è solo da lavorare duro".