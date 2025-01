Serie C. Lecco, ci sono i primi rinforzi: presi i classe 2004 Sene e Cavallini

Al Lecco arrivano due nuovi rinforzi: Fallou Sene per rinforzare l’attacco e il giovane esterno Cavallini. Dopo una prima parte di campionato molto complicata, con un solo punto di vantaggio sulla zona playout e coi playoff lontani 6 lunghezze, la dirigenza del Lecco, con in testa il presidente Aniello Aliberti, ha deciso di operare una mini rivoluzione per cercare di raddrizzare la baracca. Il primo colpi di mercato della settimana è stato Fallou Sene, arrivato in prestito secco dalla Fiorentina fino al prossimo 30 giugno.

Il promettente attaccante senegalese, un classe 2004 che indosserà la maglia numero 9 e che dovrà rendere più solido e produttivo l’attacco dei blucelesti, è cresciuto nel settore giovanile del Bari e in quello della Fiorentina. Ed è proprio con il club viola che Sene si è messo in mostra, vincendo tre Coppe Italia Primavera, una Supercoppa di categoria e centrando il titolo di capocannoniere del campionato Under 17 – A nella stagione 2019/20.

L’estate scorsa si è trasferito in prestito al Frosinone in serie B dove nella prima parte di campionato ha collezionato 5 presenze. In uscito dal club lecchese l’attaccante Daniele Rocco che, dopo un’andata senza squilli, è stato ceduto a titolo definitivo alla Pro Patria di Busto Arsizio.

Ieri pomeriggio è stata perfezionata un’altra operazione: i dirigenti blucelesti hanno limato gli ultimi dettagli con la Reggiana per il prestito l’esterno 2004 Giacomo Cavallini, alla Folgore Caratese in D nel 2023/2024, che andrà a sostituire il partente Andrea Beghetto, diretto a Vicenza.

Fulvio D’Eri