La Sansovino su Dieme. Nikolla è del Cortona

La rivoluzione in casa Sansovino era attesa da giorni anche alla luce delle partenze di big come Biscaro Parrini, Vangi, Sodiq e così. E allora ecco che la società del presidente Alessandro Iacomoni si è gettata a capofitto nel mercato. Da Lucignano è in dirittura d’arrivo il ritorno di Tony Vasseur che dopo la retrocessione degli amaranto si prepara a vestire nuovamente l’arancioblù per portare ordine, geometrie e gol. E a proposito di gol per l’attacco di Enrico Testini si parla con maggiore insistenza di Louis Jerome Dieme. Classe 1992, il senegalese, in carriera ha vestito le maglie di Roma (settore giovanile), Red Star in Francia, Arezzo (serie D), Fondi, Flaminia, Castello, Rieti, Gela, Sporting Trestina, oltre a Nocerina, Maceratese, Pietralunghese e Asta Taverne d’Arbia. L’accordo sarebbe in dirittura d’arrivo così come l’annuncio ufficiale.

Intanto un ex Sansovino ha trovato sistemazione. Si tratta di Kol Nikolla. Il centrocampista ha detto sì al Cortona tornando quindi a vestire la maglia arancionera con l’obiettivo di tornare in Promozione. Sempre il Cortona è vicino ad Alberto D’Onofrio per l’attacco, reduce dall’esperienza con la maglia del Passignano. Il Sansepolcro nel frattempo ha ufficializzato il nuovo allenatore della formazione Juniores. Si tratta di Mirko Guerra reduce da un’avventura durata oltre dieci anni alla Polisportiva Sulpizia di Pieve Santo Stefano. L’Ambra ingaggia l’attaccante classe 1996 Raffaele Rotesi, nell’ultima stagione all’Incisa. L’attaccante classe 1997 Lorenzo Betti lascia il Foiano e approda al Grassina, appena promossa nel campionato di Eccellenza.

Colpo di mercato della Fratticiola, tra i club più ambiziosi di Seconda categoria. I giallorossi infatti hanno raggiunto l’accordo con Isidor Sekseni, ex Castiglionese e Cortona, che porterà il suo bagaglio tecnico e di esperienza alla formazione della Valdichiana. Carlo Colombi invece è un nuovo calciatore del Valdichiana, reduce dall’esperienza con il Chiusi. Sempre il Valdichiana si assicura Mattia Cappelli (1996) nell’ultima stagione al Subbiano.