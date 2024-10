La Sba compie l’impresa. Fioravanti ferma Costone

Vittoria di prestigio per la Scuola Basket Arezzo, che nel posticipo del quarto turno di serie B interregionale ha battuto al PalaEstra la quotata Costone Siena, che arrivava da capolista ancora imbattuta, con il punteggio di 82-81. Gioia tracimante per coach Fioravanti, che dopo la sirena finale è corso verso la tribuna gremita di tifosi in festa e dove era presente anche il presidente Castelli. "Mi è venuto da correre verso il presidente con cui si è creato in poco tempo un rapporto di amicizia e stima", ha detto l’allenatore nel post-gara. Gara che la Bc Servizi Arezzo aveva approcciato bene, subendo però la pronta reazione degli ospiti, che chiudono il primo quarto avanti 21-25 e allungano anche nel secondo grazie ad alte percentuali al tiro. All’intervallo lungo la Sba è sotto di dieci punti, ma un parziale di 10-0 propiziato dalle triple di Toia e Bischetti riporta la sfida in parità, che resiste fino a fine terzo quarto (63-63). Negli ultimi dieci minuti è un continuo batti e ribatti, con Siena che riesce ad andare sul +5 a due minuti dal gong. Sembra finita, ma ecco che sale in cattedra la difesa amaranto, mentre dall’altra parte Prenga e Bischetti segnano i canestri della rimonta e del sorpasso. A 4’’ dalla fine, Kader sporca la rimessa in gioco di Siena complicando la costruzione dell’ultimo tiro, che esce e fa partire la festa. Domenica prossima, sempre in casa, la Sba riceverà un’altra squadra senese, la Virtus dell’ex Evangelisti.

Luca Amorosi