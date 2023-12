La scelta. Alberto Picchi sposa la causa del Legnano

Ex bianconeri trovano squadra, in quarta categoria: Alberto Picchi, nonostante l’anno scorso abbia vissuto sulla pelle la mala gestione Montanari (inanellando 24 presenze), culminata con la mancata iscrizione alla Serie C, ha deciso di sposare la causa Legnano; il centrocampista livornese ha firmato per il club Lilla, di proprietà dell’ingegnere romano (che a sorpresa, dopo mesi di assenza si è presentato alla festa di Natale della squadra e si è seduto al tavolo dei dirigenti, tra cui il direttore generale Alessio Ferroni e l’altro ex Robur Marco Di Chio). La Pro Palazzolo (Serie D, girone B) con una nota ufficiale ha invece annunciato il tesseramento di Davide Arras, in arrivo dalla Pro Sestos. L’attaccante ardo ha vestito la maglia della Robur nei primi sei mesi della passata stagione (17 presenze e un gol, alla prima giornata all’Ancona): a gennaio si è poi trasferito al Gubbio. Luca Orlando ha invece firmato per il Manfredonia (raggruppamento H). L’attaccante ha giocato all’ombra della Torre del Mangia nella seconda parte della stagione 2020/2021, in Serie D, collezionando 16 presenze e 3 reti.