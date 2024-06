La Serie D inizierà domenica 8 settembre. Antipasto di Coppa Italia già dal 25 agosto

Scatterà domenica 8 settembre il prossimo campionato di Serie D 2024/2025. Per portare a termine il girone d’andata entro Natale sarà necessario un turno infra-settimanale per i gironi a 18 (eventualmente tre per i gironi a 20 squadre, se ci saranno). La Coppa Italia scatterà invece domenica 25 agosto con il solito turno preliminare e proseguirà poi col primo turno la successiva domenica 1 settembre. Nella prossima stagione le “quote” under obbligatorie saranno tre in tutto: un classe 2004, un 2005 ed un 2006. Il campionato Juniores Nazionale prenderà infine il via sabato 14 settembre.

Intanto con la conclusione degli spareggi playoff nazionali di Eccellenza è finalmente possibile stilare gli organici dei vari campionati. In Serie D nella prossima annata saranno 16 le squadre toscane, due in meno rispetto all’annata 2023/2024 vista la promozione in Serie C della Pianese, le retrocessioni dalla D all’Eccellenza di Pistoiese (che tuttavia come “nome“ rimane in categoria avendo acquisito il titolo sportivo della “sparita“ Aglianese), Cenaia, Mobilieri Ponsacco e Real Forte Querceta e le promozioni in D dall’Eccellenza di Tuttocuoio, Siena e Terranuova Traiana (quest’ultima tramite i playoff). Queste quindi sono le 16 toscane al momento previste ai nastri di partenza nella prossima D: Aquila Montevarchi, Figline, Follonica Gavorrano, GhiviBorgo, Grosseto, Livorno, Pistoiese (ex Aglianese), Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Tuttocuoio. Un 4° club toscano potrebbe esser promosso dall’Eccellenza: lo Zenith Prato, nel caso in cui venisse ripescato a luglio nella graduatoria che verrà stilata tra le 21 seconde di Eccellenza perdenti gli spareggi.

In Eccellenza Toscana (dove come fuoriquota ci sarà solo un 2005: idem in Promozione) è cosa fatta il ritorno a 32 squadre, coi classici due gironi da 16, senza gli odiati turni infra-settimanali. E su quella che potrebbe essere la composizione dei gironi del campionato 2024/25 c’è già una prima ipotesi “sulla carta“ (anche se il C.R.T. potrebbe sorprendere con qualche “spostamento“ imprevisto). Il girone A potrebbe esser così: Camaiore, Castelnuovo Garfagnana (ex River Pieve), Cenaia, Certaldo, Cuoiopelli, Fratres Perignano, Fucecchio, Massese, Mobilieri Ponsacco, Montespertoli, Ponte Buggianese, Pro Livorno Sorgenti, Real FQ, Sporting Cecina, Viareggio, Zenith Prato. Questo invece l’eventuale B: Affrico, Asta, Baldaccio Bruni, Castiglionese, Colligiana, Foiano, Fortis Juventus, Grassina, Lanciotto Campi, Lastrigiana, Rondinella Marzocco, Scandicci, Sestese, Sinalunghese, Signa, Valentino Mazzola. Qualora lo Zenith fosse ripescato in D, in Eccellenza salirebbe l’Antella (sconfitta in finale nel quadrangolare di Promozione) e andrebbe nel girone B... col possibile trasloco nell’A di Lanciotto o Sestese?

Simone Ferro