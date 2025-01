La sezione aretina è sempre molto attiva. Arbitri, 17 ingressi e un altro corso

AREZZONuove leve per la sezione Aia di Arezzo guidata da Sandro Sarri che accoglie 17 nuovi arbitri con l’età media di 16 anni e mezzo. Si tratta di 4 ragazze e 13 ragazzi: così è composto il gruppo che ha sostenuto gli esami il 17 gennaio e che tra poche settimane saranno pronti a scendere in campo. Provengono da tutta la provincia; la parte predominante è di Arezzo.

Si tratta di studenti eccetto due, lavoratori, il più giovane ha 14 anni ed appunto il più ‘maturo’ 25. Calciatrici e calciatori che con la nuova norma del doppio tesseramento potranno a giocare e contemporaneamente arbitrare, una novità che molto aiuta nelle due sponde, da una parte la società di calcio che ha un conoscitore delle regole in più e dall’altra la sezione Aia che conta su alcuni tesserati in più, che già conoscono il pianeta calcio. Proprio per questo che partiranno gli incontri oltre che negli istituti anche nelle scuole calcio per cercare nuove giacchette nere. Il prossimo corso parte il 10 febbraio; per informazioni [email protected] o 0575954388.