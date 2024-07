La sfida dei rioni va avanti. Via Rovai è in semifinale

Via Rovai è la prima semifinalista del 39esimo Palio dei Rioni di Montelupo, torneo di calcio a 7 riservato ai residenti della città della ceramica (consentiti 3 ‘stranieri’ per squadra). I ragazzi di mister Calosi hanno infatti centrato la terza vittoria di fila liquidando 4-0 Piazza Unione Europea con la doppietta di Fornai e le reti di Marrazzo e Rovai. Spettacolare 3-3, invece, nell’altra sfida tra Sambobolinese e Fibbiana. Per gli ‘orange’ doppietta di Cenci e gol di Camilli, per i neroverdi a segno Benvenuti e il capocannoniere del torneo (6 centri) Cerrato con una doppietta.

Questa la nuova classifica: Via Rovai 9; La Graziani e Piazza Unione Europea 6; Vinicola 4; Fibbiana 2; Sambobolinese 1; Bar Carlino e Centro 0. Questo, invece, il programma di questa settimana con le ultime due giornate. Stasera: Centro-Vinicola (21.15); Bar Carlino-La Graziani (22.15). Mercoledì: La Graziani-Centro (21.15); Sambobolinese-Bar Carlino (22.15). Giovedì: Fibbiana-Piazza Unione Europea (21.15); Vinicola-Via Rovai (22.15). Nella Youth League (in campo i nati nel 2008, 2009 e 2010) è La Graziani a staccare il primo pass per la finalissima dopo il sonoro 5-1 rifilato al Turbone grazie alla tripletta di Pucci e alla doppietta di De Marco. Turbone, che in precedenza aveva impattato 3-3 contro il Fibbiana con Lelli, autore di una tripletta, autentico mattatore per i neroverdi mentre per i primi vanno registrati la doppietta di Mazzantini e il gol di Mancini. Questa la graduatoria: La Graziani 7; Turbone 4; Fibbiana 2; Sambobolinese 0. In settimana una sola gara, quella di domani alle 21.15 tra Fibbiana e Sambobolinese.

Chiudiamo con il torneo Over 40 dove la finale sarà Castello-La Graziani/Turbone. I primi, infatti, staccano il passa piegando 3-2 il Fibbiana (doppietta di Magnolfi e un autogol), mentre i secondi sfruttano l’assenza dello stesso Castello nello scontro diretto per vincere 3-0 a tavolino. La classifica: Castello 7; La Graziani/Turbone 6; Fibbiana 0. Domani alle 22.15 l’ultima gara Fibbiana-La Graziani/Turbone.