La sfida delle ragazze di Lesmo. A fari spenti dopo 30 vittorie

L’importante è non farsi notare. Ma non sarà facile. Perché la concorrenza, per forza di cose, sa di dover tenere particolarmente d’occhio il Lesmo.

La squadra brianzola, neo promossa in Serie C, si lascia alle spalle una stagione vissuta a passo di carica. Nello scorso campionato di Eccellenza, infatti, le ragazze allenate da Andrea Ruggeri hanno ottenuto 30 successi in altrettanti incontri. Poi, giusto per ribadire una supremazia schiacciante, si sono prese pure la Coppa Lombardia e la Coppa Italia di Eccellenza. L’Ascoli, ultimo ostacolo nella finale nazionale, si è fatto da parte battuto per 5 a 0. Qualche aspettativa per la stagione 2024-2025, dunque, ci potrebbe essere. La compagine neroceleste debutterà in Serie C domenica 8 settembre, affrontando in casa (ore 15.30, impianto di via Petrarca) l’Angelo Baiardo, formazione genovese. Un banco di prova che potrebbe dire qualcosa di più sulle potenzialità della matricola brianzola. Il campionato di C femminile si concluderà il 1° giugno 2025. Il derby brianzolo con il Real Meda è in calendario il 6 ottobre.

Ruggeri ha allenato le Dreamers e la Pro Sesto, portata dell’Eccellenza alla B. "Ma è sempre meglio - ammette il tecnico, 55enne avvocato milanese, un’esperienza maturata sul campo come attaccante dalla Serie C alla Terza categoria – -tare cauti. Giochiamo le prime partite e vediamo a che punto siamo. Siamo comunque una squadra nuova per questa categoria". La rosa presenta poche novità: l’elenco dei rinforzi comprende i difensori Giulia Chignoli (dalla Fiammamonza) e Martina Randazzo (Parma), le centrocampiste Laura Tagliabue (Como) e Luisa Bullaro (Como), la mezzapunta Chiara Brembilla (Pro Sesto). Ruggeri ha iniziato la carriera da giocatore nelle giovanili del Varese: qui ha incontrato degli istruttori niente male come Ambrogio Borghi, Pietro Anastasi, Giorgio Morini e Pietro Maroso. In seguito nella Pro Lissone ha avuto come allenatore Gianfranco Motta, già difensore di Lecco, Pescara e Monza, e poi anche tecnico di Pro Sesto, Meda e Monza. "Puntiamo comunque - aggiunge Ruggeri - ad approdare nei migliori posti possibili. Ma stando sempre con i piedi ben piantati per terra".