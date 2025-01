La sfida Pergolese, passa il treno dei desideri

Le squadre del campionato di Promozione scendono in campo in questo weekend per la quarta giornata del girone di ritorno. Quattro gli ancipiti odierni e quattro i match di domenica pomeriggio. Si gioca su tutti i campi alle ore 15. Il programma di oggi:

Moie Vallesina-S.Orso 1980. I fanesi vengono da un periodo negativo in fatto di risultati e la classifica non è più di quelle tranquille. Di fronte troverà un avversario che ha 7 punti in più e che è reduce dal bel successo di sette giorni fa sul campo del Sassoferrato.

Marina Calcio-Sassoferrato. I padroni di casa strizzano l’occhio verso posizioni di prestigio, gli ospiti dal canto loro coltivano il desiderio di rifarsi e riprendere la marcia verso la salvezza.

Lunano-Barbara Monserra. Il Lunano vuol confermare i progressi registrati nelle ultime partite. "Con il Barbara – dice il diesse del Lunano Matteo Dominici – è uno scontro diretto per la salvezza, che potrebbe dare la svolta alla nostra stagione, prevedo che sarà una gara bloccata inizialmente e di studio, vista la posta in palio. Arriviamo da due ottime prestazioni contro Biagio Nazzaro e la Vigor Castelfidardo, dobbiamo continuare su questa strada anche contro il Barbara, cercando di portare a casa un risultato positivo, utilizzando a nostre favore il fattore campo".

Fermignanese-Appignanese. La capolista ospita l’ultima in classifica, ma al di là della classifica resta sempre un avversario da temere perché l’Appignanese anche sette giorni fa ha reso la vita difficile al Tavullia Valfoglia costringendola al pari. Queste le altre 4 partite che si giocheranno domani.

Gabicce Gradara-Vismara 2008. È il match clou della giornata. Il Gabicce Gradara, che ha agganciato il quarto posto per la prima volta in stagione (30 punti) affronta il Vismara, che lo sopravanza assieme alla Jesina di due lunghezze (32). La squadra di mister Capobianco arriva all’appuntamento con un bottino di sette punti in tre partite (otto i punti nelle prime otto gare nel girone di andata). "Affrontiamo un avversario di valore, il Vismara è allenato da un tecnico esperto come Fulgini, che stimo molto – dice l’allenatore del Gabicce Gradara Capobianco – la mia squadra è cresciuta, per noi è un test importante per verificare le nostre ambizioni di playoff". Assente Costa, acciaccato.

Tavullia Valfoglia-Villa San Martino. Alla vigilia della partita il dg del Valfoglia Andrea Rossi commenta: "Un altro derby alle porte contro il Villa San Martino. Squadra ostica che soprattutto in casa nostra negli ultimi anni ha raccolto più che concesso. Quello di Pompei è un gruppo giovane di buona gamba e motivazioni, con alcuni over di caratura e mestiere per la categoria. Un confronto che, oltre a mettere punti in palio pesanti, richiederà alla nostra squadra tanto impegno e determinazione per cercare di raccogliere un risultato positivo". "Purtroppo arriviamo da una brutta sconfitta e dobbiamo rialzarci. – spiega dall’altra parte il diesse del Villa San Martino Luca Bocci –. Spero di rivedere la squadra di Appignano e con la Vigor in casa, dove determinazione e umiltà non ci erano mancate. Il Tavullia Valfoglia all’andata dimostrò grande compattezza e ottime individualità in avanti, sarà uno scontro diretto vista la classifica così ravvicinata".

Pergolese-Vigor Castelfidardo. "Abbiamo iniziato bene il girone di ritorno e vogliamo continuare su questa strada – sottolinea il presidente della Pergolese Enrico Rossi – la Vigor Castelfidardo è una squadra costruita per fare bene e anche la classifica lo conferma. Anche noi vogliamo rimanere vicini a questo treno di squadre che lottano per i playoff e per riuscirci, domenica sarà fondamentale portare a casa un risultato positivo".

Jesina-Biagio Nazzaro. La Jesina è in ripresa (viene da una vittoria) ma oggi avrà vita difficile. Una gara da tripla.

Amedeo Pisciolini