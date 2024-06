La Sinalunghese tra conferme e addii. Squadra da rinforzare in ogni reparto

Prenderà forma nelle prossime settimane la nuova Sinalunghese attesa alla stagione del riscatto dopo due annate in chiaroscuro. La società rossoblù punta a mantenere uno zoccolo duro della passata stagione cercando di rinforzarlo aumentandone esperienza e competitività con almeno un over per reparto. Da capire quale sarà il destino dei giocatori più rappresentativi dell’anno scorso, come l’attaccante Bucaletti, i difensori Ferrante e Ibojo e i mediani Viligiardi e Salvestroni solo per citarne alcuni. Dovrebbe restare quasi sicuramente il capitano e bandiera del club Marini che continuerà a proteggere i pali rossoblù dopo aver toccato e poi raggiunto le 300 presenze con la maglia della Sinalunghese. Da valutare il futuro dei tanti giovani, dal 2004 Iasparrone al classe 2005 Fiaschi (nella foto) che al momento del bisogno si sono fatti trovare pronti nonostante fossero alla prima annata tra i ‘grandi’ e le difficoltà del team di Pezzatini nella seconda parte della stagione. Se la Sinalunghese riparte da Pezzatini, l’Asta lo farà da mister Bartolini, autore di una grande rincorsa che ha portato alla salvezza gli arancioblu alla prima annata in Eccellenza. Cambieranno invece di più Colligiana e Mazzola. Quest’ultima con le firme di mister Ghizzani e del direttore sportivo Manganiello ha deciso di voltare pagina dopo il biennio con Argilli e Pierangioli.