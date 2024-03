La situazione. Con tre vittorie promozione sicura domenica 17 marzo

Se da un lato Magrini predica calma dall’altro ovvio che in molti tra i tifosi bianconeri abbiano già iniziato a fare qualche calcolo riguardo a quando potrebbe arrivare la matematica certezza della promozione in serie D. Vincendo tutte e tre le partite da qui alla sosta, ovvero Colligiana, Signa e Baldaccio Bruni la Robur festeggerebbe ad Anghiari (domenica 17) l’accesso alla categoria superiore con quatto giornate di anticipo. Questo perché vincendo contro i fiorentini domenica 10 marzo a Badesse la capolista scaperebbe a +13 (dando per scontato che da Colle e da Signa-Foiano esca lo stesso risultato mantenendo invariato il +10 attuale) a cinque gare dalla fine e quindi con la possibilità di chiudere ogni discorso già alla quintultima in provincia di Arezzo. Ovvio che se da un lato il Siena dovrà provare a fare il massimo dei punti, dall’altro potrebbe anche approfittare di un passo falso di Crisanto e compagni, reduci da 13 risultati utili di fila.