La situazione. Il Signa non molla. Si impone a Rufina e rimane a -12

Il Signa non molla ed è riuscito, battendo l’Audax Rufina, a mantenere inalterato il distacco dalla Robur: 12 i punti che separano prima e seconda della classe, con lo scontro in diretto che andrà in scena domenica 10 marzo. Tutte le squadre di testa, ieri, sono comunque riuscite a vincere, con la classifica che è quindi rimasta immutata, e il Mazzola, vittorioso sulla Rondinella Marzocco, ancora in zona play off, in quinta posizione. Se la Sinalunghese e la Colligiana hanno entrambe pareggiato, il vero colpaccio lo ha messo a segno l’Asta. In una partita ancora una volta rocambolesca i ragazzi di Bartoli hanno strappato i tre punti alla Fortis Juventus, agganciando la Lastrigiana, battuta dal Terranuova Triana, al momento quintultima, e portandosi a -1 dalla Rondinella Marzocco e a -2 proprio dalla Fortis. Una vittoria preziosissima, per gli arancioblu, per la classifica e per il morale, dopo aver inanellato buone prestazioni, ma aver raccolto pochi gettoni. Anche in considerazione dei risultati delle altre (hanno perso tutte, tranne il Firenze Ovest che ha pareggiato, appunto, con la Sinalunghese ).