La situazione. Livorno superiore. E’ ufficialmente cominciata la fuga

Nonostante la vittoria sul San Donato Tavarnelle, la Robur non è riuscita a rientrare nella griglia play off. Il quinto posto, occupato momentaneamente dal Ghiviborgo con i suoi 31 punti, è comunque vicinissimo, ad appena un gradino. Nella parte alta della graduatoria, il Livorno ha ‘ufficialmente’ iniziato la fuga: il 5-0 con cui ha liquidato ieri il Follonica Gavorrano, un messaggio forte e chiaro al campionato: 41 i gettoni raggranellati dalla squadra di Indiani, ma, soprattutto, 43 le reti segnate, in pratica due volte e mezzo quelle siglate da Bianchi e compagni (17). Una vera e propria macchina da gol a cui nessuno sembra poter tener testa: il Grosseto, dopo 8 vittorie consecutive, l’ultima proprio al Franchi, ha mollato a Orvieto. Guardando alla parte bassa della graduatoria, a sorprendere la presenza dell’Ostiamare, sempre più in crisi. Del resto il rendimento di una squadra è figlio anche di ciò che succede fuori…