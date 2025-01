La società ai ripari. Mercato Civitanovese, c’è Cingolani in prova

Nella speranza che la Civitanovese inverta la rotta sul campo contro il Roma City, l’attuale settimana dovrà rappresentare anche una svolta in fatto di calciomercato. Il prossimo ingaggio potrebbe essere quello del centrocampista Tommaso Cingolani, classe 2006 che ieri era in prova al campo d’allenamento. Cresciuto nelle giovanili dell’Ancona, Cingolani in passato è stato attenzionato da vari club del professionismo.

Nel frattempo si valutano le condizioni fisiche di Mattia Foglia, il centrocampista ex Pineto era stato aggregato alla rosa una settimana fa, ma ha accusato un fastidio al tendine nel corso di uno dei primi allenamenti. Obiettivamente si è trattato di un episodio molto sfortunato per la società rossoblù. Dai primi esami sembrerebbe trattarsi di un infortunio di lieve entità e in settimana il giocatore dovrebbe essere tesserato per poter essere disponibile, se non nella gara contro i laziali, almeno in quella successiva.

Poi non è ancora giunto il transfer dell’attaccante argentino Vila ma fino a domenica si può sperare. Un altro ingaggio della Civitanovese potrebbe essere un esperto difensore, ma qui c’è massimo riserbo sul nome. Poi due giovanissimi, uno di nazionalità francese e l’altro argentina. Inutile dire che bisogna fare presto per quanto riguarda le operazioni in entrata: la Civitanovese è penultima in classifica e allo stesso tempo non è ancora impossibilitata a raggiungere una salvezza diretta considerando la matematica (5 punti di distanza dalla zona salvezza). Fondamentali i prossimi impegni contro Roma City e Notaresco.

Nella serata di lunedì il patron Mauro Profili è apparso sulla trasmissione "Lunediretta". "Avevamo preso Foglia, che però ha avuto un infortunio in allenamento. Inoltre avevamo presentato un’offerta per De Silvestro, non ci hanno mai dato una risposta – ha detto dal Marocco –. Poi ho appreso dai giornali che andava alla Fermana. Dispiace per il comportamento di alcuni procuratori, specie se sono di Civitanova".

Quanto all’addio di Ruggeri: "ho provato a farlo rimanere, ma è voluto andare via. C’erano – ha aggiunto Profili – dei giocatori che Alfonsi non vedeva, come Pierfederici che adesso è titolare a Recanati e domenica ha anche segnato". Tanti sportivi sono rimasti legati allo stesso Alfonsi e ne hanno chiesto il ritorno. Possibilità che Profili ha negato categoricamente: "Senigagliesi – ha detto – non è affatto in discussione. Con Alfonsi abbiamo totalizzato 15 punti in 16 gare. Qualcuno si ricorda della partita con il Chieti? Da 2-0 a 2-3". Infine: "c’è chi aizza la tifoseria contro di me, ma certe frasi sono in mano ai miei legali".

Francesco Rossetti